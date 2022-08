Sandra Echeverría olvida a María Félix y estrenará canción en conciertos

Sandra Echeverría se lanza como cantante, estrenará canción y tendrá concierto

Sandra Echeverría es una bella actriz mexicana que en su faceta como actriz es una de las más talentosas, que aunque se conoce una gran variedad de su trabajo en telenovelas, películas y series de TV, ahora da un gran salto que ha sorprendido a muchos.

Resulta que ahora la famosa Sandra Echeverría se siente más una cantante y compositora en este momento de su vida y es que ya muchos años de esfuerzo, creatividad e ímpetu dedicados a componer para sí misma u otros autores.

Recientemente manifestó la propia Sandra Echeverría que el género regional mexicano es lo que mejor se le da y piensa mantener el esfuerzo en este rubro, a fin de mostrar su talento en cada letra o composición que surja de ella.

Sandra Echeverría estrenará canción y EP en septiembre

Ante este panorama, la bella actriz y cantante confesó que contó con grandes cantautores y por ello tiene tanta fe en su nuevo tema "Crimen Perfecto": "Estoy muy contenta porque estamos sacando el primer tema de la segunda parte de este EP.

Además agregó: “Llevamos más de dos años trabajando en esto, desde tiempos de la pandemia y le tengo mucho amor a este álbum con canciones que escogimos, me senté a escribir con gente increíble y tengo canciones con Mario Domm, de José Luis Roma, de Ángela Dávalos y muchos compositores".

TE PUEDE INTERESAR: Sandra Echeverría es idéntica a “La Doña” y estas cinco fotos son la prueba

¿Cuándo se estrenará su primera canción?

¿Cuándo se estrenará su primera canción?

La cantante Sandra Echeverría reveló sobre su nueva música: "El 16 de septiembre lanzaremos el primer tema de este EP que se llama “Crimen Perfecto” que además el video es una historia de un crimen en un bar donde yo estoy cantando, un video de época”.

“Estoy emocionada también porque será la primera vez que cantaré en el Distrito Federal (CDMX) porque he cantado en provincia o en ciudades como Houston, Los Ángeles, Torreón y no me ha tocado en la Ciudad de México, pero el 17 de septiembre estaremos en La Maraka", precisó sobre el trabajo producido por Armando Ávila.

Tal parece que a 11 años de haber editado su primer álbum solista, Sandra Echeverría recuerda que ha sido un camino aún más largo desde que comenzó a ser compositora, además de cantante, por ello también reveló que pronto dará los detalles de sus próximos conciertos.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: