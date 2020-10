¡Sandra Bullock y Ryan Reynolds JUNTOS de nuevo! protagonizarían “Lost City Of D”

Paramount Pictures ha llamado al equipo de directores Adam & Aaron Nee para dirigir “Lost City Of D”, una comedia romántica combinado con una película de acción al estilo de Romancing The Stone y el estudio espera que Sandra Bullock y Ryan Reynolds vuelvan a formar un equipo para protagonizarla.

Sandra Bullock y Ryan Reynolds aún no tiene un contrato

Hasta el momento ninguno de los actores tiene un trato y la disponibilidad de Ryan Reynolds es cuestionable porque el estudio está buscando moverse rápidamente. Recordemos que Sandra Bullock y Reynolds protagonizaron juntos el éxito de 2009 The Proposal (La Propuesta).

Sandra Bullock y Ryan Reynolds protagonizaron el éxito “La Propuesta”

La nueva película está basada en una idea de Seth Gordon. Oren Uziel escribió el primer borrador y el más reciente es de Dana Fox. Gordon está asociado para producir a través de sus Exhibit A Films. La actriz Sandra Bullock está produciendo a través de Fortis Films junto con Liza Chasin a través de su compañía 3dot Productions.

Conocidos como los hermanos Nee, los cineastas cautivaron a los ejecutivos de Paramount durante su reunión y consiguieron el trabajo. Están vinculados a Masters of the Universe y se unieron en las películas independientes Band of Robbers y The Last Romantic.

Este es otro paquete sólido para Paramount Pictures, pues recientemente el estudio ganó una subasta para Cleopatra, una película de tamaño épico con Gal Gadot de Wonder Woman, la directora Patty Jenkins y el productor Charles Roven, con guión de Laeta Kalogridis.

Sandra Bullock y Ryan Reynolds demostraron ser un gran equipo

Los realizadores están representados por CAA y LBI Entertainment; Bullock está representado por CAA y Ziffren Brittenham y el actor Ryan Reynolds por WME y Sloane Offer.