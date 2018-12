Sandra Bullock revela que estuvo enamorada de "John Wick" (VIDEO)

La famosa actriz Sandra Bullock, es una de las estrellas de Hollywood más famosas, pues sus trabajos en cintas como “Un sueño posible” y “Gravity” la han catapultado a los primeros puestos de popularidad. Recientemente estrenó su última película llamadas “Birdbox” a través de Netflix, la cual ha resultado un rotundo éxito.

Ahora la famosa Sandra Bullock hace una sorprendente declaración acerca de su pasado

La actriz ofreció una entrevista en el programa de la famosa conductora Ellen DeGeneres, donde habló sobre su última película, pero conforme pasaban los minutos se adentraba más en su pasado, hasta que llegó al tema del 25 aniversario de “Máxima velocidad” película que protagonizó junto a Keanu Reeves, el famoso actor que le da vida a John Wick. Y de quien la actriz confesó haber estado enamorada.

Fueron algunas de las declaraciones que dio Sandra Bullock mientras que la conductora se mostraba más interesada por el tema y se esforzaba por sacarle todos los detalles, aunque la actriz solo se limitó a hablar sobre la personalidad del actor, quien es conocido por su generosidad y nobleza, pues dijo que él siempre se portó como un caballero e incluso narró una pequeña anécdota que pudo ser el origen de su enamoramiento.

"Mi vestido se me levantaba, así que le dije: 'hagas lo que hagas, no dejes que se me levante el vestido'. Durante toda una escena se aseguró de mantener mi vestido...Fue muy dulce. Aunque nunca salí con él. Supongo que había algo de mí que no le gustaba"