Sandra Bullock revela por qué se está tomando un descanso de la actuación

Sandra Bullock está poniendo a Hollywood en un segundo plano, por ahora La actriz de 57 años confirmó que se está tomando un descanso de la actuación para concentrarse en su familia.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight esta semana, Sandra explicó que no sabe cuánto durará su pausa, pero dijo que necesita dar un paso atrás y estar "en el lugar que me hace más feliz", lo que significa más tiempo en casa con sus hijos Louis , 12, y Laila , 10.

"Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy en el trabajo", dijo, llamando a su carrera como actriz un compromiso "24/7". "Y solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis bebés y mi familia".

Ella explicó: "Ahí es donde estaré por un tiempo". En lugar de leer guiones, Sandra dijo que su nueva lista de tareas girará en torno a sus hijos. "Atendiendo todas sus necesidades", dijo sobre sus planes futuros. "Su calendario social".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la reina de las comedias románticas tocó el tema durante la proyección de su nueva película romántica y de aventuras The Lost City durante el festival SXSW. Durante una sesión de preguntas y respuestas, un miembro de la audiencia mencionó el papel de Sandra como productora en la comedia de situación de George López y le preguntó si planeaba hacer un trabajo más creativo con las comunidades hispana y chicana.

"Me encantan las historias que muestran la imperfección del amor dentro de las familias y las comunidades. Me encantaría (seguir haciendo eso) cuando termine de ser madre", dijo el 12 de marzo a Variety. "Volveré a eso. No sé cuándo. Probablemente cuando sean adolescentes, sólidamente de 16 o 17 años".

En diciembre, la estrella de Bird Box habló sobre ser madre durante un episodio de Red Table Talk de Facebook Watch .

"Sabía que sería madre, pero sabía que no sería madre a una edad temprana", dijo Sandra, y agregó que estaba enfocada en su carrera como actriz antes de decidir adoptar. "Eso era todo lo que tenía. Esa era mi alegría. Estaba en una rueda, pero es difícil cuando la sociedad te está pisando el cuello y dice: 'Tienes que hacer [la maternidad] de esta manera'".

Ella recordó que Louis fue "puesto en mis brazos" cuando tenía solo 10 días en 2010. "Simplemente lo supe y dije: 'Este es mi camino'".

Sandra también le dio crédito a su pareja de toda la vida, Bryan Randall , con quien comenzó a salir en 2015 cuando finalizó la adopción de su hija a través del sistema de crianza temporal. Al describirlo como un hombre "muy paciente" y "un santo", la ganadora del Oscar explicó que Bryan es "el ser humano adecuado" para ser parte de su familia.

"Él es el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos", continuó. "No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo, pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él".

Sandra Bullock dijo que si sus hijos pueden aprender de Bryan y "si eso es lo que les atrae, entonces él es exactamente el padre adecuado para estar en esta posición".

