Sandra Bullock le dice adiós a su carrera como actriz por esta razón

La actriz Sandra Bullock ha conmocionado a sus fans, pues recientemente señaló que ha decidido alejarse de las pantallas y decirle adiós a su carrera como actriz, al mensos temporalmente, debido a una importante razón: sus hijos.

No cabe duda que Bullock de 57 años de edad es una de las actrices favoritas de Hollywood, sus películas suelen ser todo un éxito, por ello esta pausa en su carrera resulta inesperada y dolorosa para algunos de sus seguidores.

Actualmente la actriz se encuentra promocionando la comedia de acción “The Lost City” donde comparte créditos con Daniel Radcliffe, Channing Tatum, Raymond Lee y Brad Pitt, aunque de acuerdo con sus últimas declaraciones esta podría ser su última aparición frente a las cámaras.

Desea pasar más tiempo con sus hijos

La actriz adoptó a sus hijos

Durante una entrevista para Entertainment Tonight, la protagonista de “La Propuesta” indicó que está preparada para hacer una pausa en su carrera, pues planea pasar más tiempo con sus hijos, quienes muy pocas veces aparecen frente a los reflectores.

"Ahora mismo, y no sé por cuanto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, detalló Bullock.

La famosa tiene dos hijos, es madre de Louis de 12 años y de Laila de 10, por lo que ahora ha decidido dedicar su tiempo completo a ellos y en su bienestar. La actriz adoptó a los pequeños en 2010 y 2015 respectivamente.

Aunque Sandra anunció que dejaría de lado su carrera para pasar más tiempo con sus hijos indicó que no se trata de algo permanente, pero no aún no sabe en cuánto tiempo estará de regreso en las pantallas, por lo que sus fans temen que ya no regrese.

¿Cuántos hijos tiene Sandra Bullock?

La actriz Sandra Bullock es madre de dos hijos, tiene a Louis, de doce años, y Laila, de diez. Ambos afroamericanos y adoptados en los años 2010 y 2015 respectivamente.

