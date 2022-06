Sandra Bullock da una poderosa lección sobre ser actriz

Sandra Bullock rompió el silencio sobre las decisiones que ha tomado con respecto a su carrera como actriz, y es que la famosa tiene en mente tomarse un descanso y lo hace por una razón que esconde una lección de madurez, pues ha reflexionado sobre su desempeño en "La ciudad perdida".

Y es que, la famosa confesó que la cinta no era de su agrado porque era un guión bajo una figura masculina como protagonista, por lo que Bullock aceptó trabajar en la película con ciertas condiciones que los papeles se invirtieran y que su personaje fuera más eróico.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer hace algunos meses que la cinta "La ciudad perdida" protagonizada por la actriz y Channing Tatum destronó a The Batman, pues ha sobrepasado de los 100 millones de dólares en Estados Unidos.

Sandra Bullock defendió su personaje en la película

La actriz protagonizó la película junto a Channing Tatum

Durante una entrevista confesó que no hubo obstáculos para el personaje femenino, y lo que más le gustó fue que su papel no tuvo 25 años, de igual forma insistió en que el estreno de la película fuera en los cines y no en el streaming.

La actriz defendió la decisión de ver la cinta en los cines, como un regalo que merece la pena pagar el precio de una entrada para disfrutar de la historia. Por otro lado, comentó sobre su retiro y dijo que está cansada y que no es capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes.

"El trabajo ha sido muy estable para mí y he tenido mucha suerte". Dijo.

La actriz mencionó que el trabajo se estaba convirtiendo en una muleta y expresó: "Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo en la nevera". Comentó, de igual forma aseguró que se dijo a sí misma que debe sentirse bien sin un trabajo que la valide.

Te puede interesar: Sandra Bullock revela por qué se está tomando un descanso de la actuación

¿Qué ha pasado con Sandra Bullock?

La actriz de Hollywood

A pesar de la sólida carrera que ha logrado en Hollywood, la actriz Sandra Bullock de 57 años de edad confirmó el pasado mes de marzo de este 2022 que se retira temporalmente del cine, se tomará una pausa lejos de los reflectores para dedicarse por completo a su familia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!