¿Sancionarán a Imagen TV por imágenes de Niurka en topless?

Las imágenes de Niurka en topless podrían causarle una gran multa a la televisora Imagen TV ya que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su artículo 308, podrían haber violado la leyy.

Las infracciones por contenidos audiovisuales serían por el equivalente de 0.76% hasta el 2.5% de los ingresos del concesionario, por no atender a la clasificación y sus categorías descriptivas conforme a lo que establece en la Ley.

Esta sanción podría generarse después de la controversia que originó el topless de la famosa, Niurka en televisión nacional ya que durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la atrevida mujer mostró su cuerpo a las cámaras.

La famosa ya había mostrado su cuerpo en diferentes ocasiones como durante la sesión de fotos para su nuevo calendario en Cancún pero esta vez fue en televisión nacional.

Así fueron las imágenes de Niurka en topless

Momento en que Niurka se quita la blusa

Niurka se quedó sin ropa durante una entrevista en vivo para el programa televisivo de Primera Mano. La actriz y vedette invitó a la gente a visitar la playa nudista de Zipolite, Oaxaca, y lo hizo en topless ya que recientemente protagonizó un atrevido desnudo desde la playa.

“Los quiero mucho, quiero decirles que vengan a Zipolite, esta es una cosa maravillosa”, dijo.

Sin embargo hasta el momento no está claro si se sancionará al medio de comunicación además que no se tiene registro de algún caso dentro de la televisión mexicana por el cual alguna empresa haya tenido que pagar por una situación similar, por lo que bien podría ser que no existiera una multa para Imagen TV.

Memes de Niurka en topless

Memes de Niurka en topless

Los memes no podían faltar ya que los internautas no tardaron en reaccionar a las polémicas imágenes de la entrevista de Gustavo Adolfo Infante y comenzaron a armar divertidos memes haciendo alusión a lo ocurrido en el programa de televisión y a la publicidad del destino turístico de Oaxaca.

¿Crees que las imágenes de Niurka en topless se deberían censurar también en redes sociales?.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.