San Valentín: estas son las canciones más escuchadas en Spotify el 14 de Febrero

Muchos hemos dedicado alguna vez en nuestra vida una canción de amor. Aquella que dice exactamente lo que sentimos por nuestro ser amado, y de cuánto lo queremos o lo que llegaríamos a hacer por él, y durante el día de San Valentín la música romántica se vuelve tendencia en las diferentes aplicaciones de música.

Spotify es una de las aplicaciones de música más escuchada alrededor del mundo, ahí podemos encontrar diversas listas de canciones de acuerdo a la ocasión, y seguramente hay más de una que puedes poner este 14 de febrero para tener tu cita romántica con tu pareja, para declararte a tu crush o incluso simplemente para festejar la amistad con tus amigos cercanos.

La música es una de las mejores maneras que tenemos las personas para expresar nuestros sentimientos, y no importa el género o el idioma, ya que hay mucha variedad para declarar tu amor (o aveces desamor) por algún ser especial. Así que aquí te dejamos las rolas más sonadas este 14 de febrero, día de San Valentín.

Top de canciones más escuchadas durante el Día del Amor y la Amistad

En Spotify la mayoría de las canciones románticas que se escuchan en este día son en el idioma inglés; ya sea pop, balada o incluso el rock, han dominado las listas de las canciones más románticas para el día de San Valentín.

¿Quiénes son los artistas más románticos? entre las voces más sonadas durante este 14 de febrero están el británico Ed Sheeran, el cantante John Legend, la leyenda Whitney Houston, la británica Adele, el cantante Bruno Mars, entre muchas otras sorpresas. Elige la mejor canción que vaya con tu historia de amor, agrégala a tu playlist y dedícasela a tu persona favorita este San Valentín.

“All of Me” – John Legend

“Thinking out Loud” – Ed Sheeran

“Just the Way You Are” – Bruno Mars

“I Will Always Love You” – Whitney Houston

“Can’t Help Falling in Love” – Elvis Presley

“My Girl” – The Temptations

“Make You Feel My Love” – Adele

“Perfect” – Ed Sheeran

“I Don’t Want to Miss a Thing – from “Armageddon” – Aerosmith

“I’m Yours” – Jason Mraz

