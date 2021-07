Sammy Pérez ya se había vacunado contra COVID-19 antes de ser hospitalizado

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el comediante y actor Sammy Perez fue hospitalizado e intubado después de dar positivo a COVID-19 y presentar complicaciones.

Mucho se ha dicho sobre su diagnóstico, incluso se llegó a decir que ya había fallecido, sin embargo, poco después se confirmó que era una fake news.

Sammy, quien estuvo de fiesta días antes de ser internado, ya había recibido la primera dosis de su vacuna, esto de acuerdo con su manager Erick de Paz, quien dijo que siguen luchando por la salud del actor.

El comediante ya había recibido su primera dosis

De acuerdo con su manager su oxigenación ya está entre los 90 y 95, además de que ya tiene 72 horas intubado tras su contagio de COVID-19, pero avanza favorablemente.

"Él lo que me había dicho es que ya estaba con la primera dosis, de ahí Sammy nunca presentó ningún síntoma; no estaba enfermo de nada. Tuvo una operación hace años, pero no era una persona que padeciera enfermedades”, dijo.