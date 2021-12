Samantha Jones de “Sex and the City” podría aparecer en “Emily en París”

La segunda temporada de la serie “Emily en París” ya se estrenó y los fans están ansiosos de saber qué ocurrirá con la protagonista, respecto a esto ha surgido un nuevo rumor entre los fans, que aseguran que Samantha Jones, personaje interpretado por Kim Cattrall en la serie “Sex and The City” podría aparecer en la serie protagonizada por Lily Collins.

Los fans aseguran que estas dos series están a punto de mezclarse y aunque todo se trata de un rumor el público ya está emocionado, especialmente ahora que se lanzó “And Just Like That…” y el grupo de amigas dejó ver que está de vuelta en la pantalla.

Se desconoce cuál será el papel de Samantha Jones, pero se especula que fácilmente podría ser la nueva amiga, jefa, o enemiga de Emily, aunque ciertamente nada se ha confirmado.

¿Por que se cree que Samantha Jones aparecerá en la serie?

Se cree que Samantha Jones podría ser la nueva jefa de Emily

Si ya terminaste de ver la segunda temporada de la serie interpretada por Collins recordarás que ella se ve en una encrucijada y debe elegir cómo continuar con su vida profesional. En la serie no se revela cual será su siguiente paso, es por ello que los fans han creado sus propias teorías acerca de esta historia.

Los fans aseguran que Emily se va a vivir a Londres para trabajar en Samantha Jones PR. Pues si recuerdas el primer capítulo de 'And Just Like That...', la salida de Kim Cattrall se explica con una mudanza a Londres y es por esto que los fans han hecho esta relación.

Si bien esto solo es una teoría de los fans y no hay nada confirmado, el público está emocionado y esperan que esto se haga realidad, pues sin duda sería icónico ver a estos dos personajes juntos.

¿Cuándo se estrena la 2da temporada de Emily en París?

La serie ya lanzó su segunda temporada

Después de estrenar su primera temporada el 2 de octubre de 2020, la temporada 2 de la serie Emily en París se estrenó el 22 de diciembre de 2021. La serie narra la vida de una joven que tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, como ejecutiva de marketing, se enfrenta a una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

