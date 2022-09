Samadhi Zendejas revela que tipo de relación tiene Yolanda Andrade

Anteriormente muchos pensaron que la joven actriz Samadhi Zendejas podría ser el nuevo romance de Yolanda Andrade ya que se les vio muy juntas en una fiesta del cumpleaños del famoso boxeador Julio César Chávez.

El público también pensó que habría algo entre ellas, pues aseguraban que Yolanda quedó encantada con la joven cuando asistió al programa que conduce junto a Monsterrat Oliver en Unicable.

Tras ello surgió la teoría de que eran pareja, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, aunque hasta ahora ninguna de las dos había dado alguna declaración sobre el tema. Sin embargo, Samadhi por fin habló sobre la relación que tiene con la conductora de "Montse y Joe".

Samadhi Zendejas también aclara sus preferencias sexuales

Samadhi Zendejas responde todo sobre Yolanda Andrade.

Samadhi Zendejas comentó que efectivamente tienen una relación pero únicamente de amistad: “Yolanda es una gran amiga de la familia y tuvo el detalle de invitarme, porque sabe que yo soy amante del box. Yo no puedo decir nada, es una gran mujer para mí".

La joven actriz Samadhi Zendejas, quien se lució en “Mariposa de Barrio” también fue interrogada por sus preferencias sexuales, ante esta pregunta ella aclaró que no tiene atracción por las mujeres por lo que se declara como heterosexual.

"No. La verdad es que no, soy una persona que no tendría una relación así, no me gustan las mujeres. La verdad es que soy una chica heterosexual y estoy muy feliz por eso" afirma Samadhi.

Te puede interesar: Samadhi Zendejas visita Yucatán y así lo presume en sus redes sociales

¿Quién fue el primer novio de Samadhi?

Samadahi Zendejas salió en secreto con Alejandro Speitzer.

Una de las relaciones pasadas de la famosa Samadhi Zendejas fue Alejandro Speitzer con el que tuvo una relación secreta por cuatro años mientras ambos actuaban en la telenovela “Atrévete a Soñar”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: