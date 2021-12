Samadhi Zendejas deja con la boca abierta al enseñar radical antes y después

La guapa actriz se ha comenzando a ejercitar aún más y el cambio es notorio/Foto: Mamás Latinas

Samadhi Zendejas suele compartir en su cuenta de Instagram diversos momentos de su vida, enamorando a sus más de 4 millones de seguidores con sus radiantes looks. Pero ahora, definitivamente dejó con la boca abierta a sus fans al presumir su impresionantes antes y después físico.

Y es que luego de tener grandes interpretaciones en series de televisión, donde requirió de importantes cambios en su cuerpo, la actriz de 26 años sorprendió con su nueva imagen producto de rutinas de ejercicio y una buena alimentación.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Samadhi Zendejas reveló que tuvo consecuencias negativas en su físico después de interpretar a Jenni Rivera en la bioserie “Mariposa de Barrio”; ya que para el personaje tuvo que subir más de 30 kilos de peso, los cuales, le fueron muy difíciles de bajar cuando concluyó el trabajo.

Samadhi Zendejas presume abdomen marcado

La actriz compartió su antes y después de participar en "Así se baila"/Foto: TVNotas

A pesar de que durante mucho tiempo le costó recuperar su peso ideal, no sólo consiguió regresar a su figura del pasado, sino que logró mucho más. Puesto que Samadhi, con ayuda de su hermano menor, el actor Adriano Zendejas, se dedicó a ejercitarse más y tener una vida más saludable.

Gracias a su dedicación y disciplina, la ex concursante del reality “Así se baila”, enseñó en sus historias de Instagram que ya cuenta con un espectacular abdomen marcado.

Ya que para ser parte del programa de baile de Telemundo tuvo que realizar aún más ejercicio y someterse a una dieta más estricta, lo que la llevó a tener una figura mucho más tonificada.

Samadhi logró una sorprendente transformación en unos meses

Samadhi consiguió un cuerpazo por el reality/Foto: Instagram

En La imagen que publicó la joven actriz mostró cómo se veía su cuerpo antes del reality y cómo en sólo cuatro meses después del show, ahora tiene una figura mucho más ejercitada, unas radiantes piernas y una cintura más definida.

La actriz Samadhi Zendejas aseguró que a pesar de que la competencia de baile ya terminó ella seguirá enfocada en su alimentación y en el ejercicio, puesto que se siente muy contenta con los resultados que ha conseguido.

