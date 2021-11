Samadhi Zendejas como Jenni Rivera a sus 26 años de edad, sigue disfrutando las mieles del éxito al participar además de Mariposa de Barrio en otros proyectos como Enemigo Íntimo, Falsa Identidad y Rosario Tijeras.

Samadhi Zendejas es la protagonista del biopic sobre Jenni Rivera, Mariposa de Barrio, una historia que narra la vida de la cantante desde su nacimiento hasta su muerte en México.

La serie Mariposa de Barrio puede verse actualmente en Netflix lo que ha abierto las puertas internacionales a esta actriz mexicana. En una entrevista para el programa "Pinky Promise", conducido por la integrante del grupo JNS, Karla Díaz, la actriz reveló que le ha costado mucho trabajo regresar a su peso ideal tras haber subido varios kilos para darle vida a la fallecida "Diva de la Banda".

Interpretación de Samadhi Zendejas como Jenni Rivera

Samadhi Zendejas participó en Mariposa de Barrio producida por Telemundo

Inmediatamente después de hacer su casting, para interpretar a la cantante Jenni Rivera, Samadhi Zendejas fue elegida por la producción para interpretar a la fallecida en su etapa de juventud.

Samadhi Zendejas está muy agradecida por la oportunidad de interpretar a la diva de la banda, Jenni Rivera, en la serie de Telemundo 'Mariposa de Barrio', sin embargó, reconoció que no todo ha sido color de rosa pues este personaje le afectó física y psicológicamente, según dijo en una reciente entrevista.

En el canal de Youtube de “Pinky Promise”, la actriz reveló que para el personaje tuvo que subir más de 30 kilos para asemejarse físicamente a la cantante durante sus años de adolescencia, hecho que marcó por completo su relación con su cuerpo.

¿Qué edad tiene Samadhi Zendejas?

La actriz Samadhi Zendejas tiene 26 años de edad

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la actriz de 26 años decidió enfocarse por completo a su figura y logró bajar de peso y hacerse de un cuerpo de envidia.

Y es que el papel protagonista de Mariposa de Barrio ha cambiado por completo la vida de Samadhi Zendejas quién se ha dejado ver en llamativo vestido. Después de varios papeles secundarios, la joven actriz fue escogida para ponerse en la piel de Jenni Rivera en la serie de Telemundo, un papel muy exigente para el que tuvo que recibir clases de canto, inglés y subir 20 kilos de peso. Esta última exigencia le ha llevado a tener varios problemas en la actualidad.

No obstante, la rápida subida de peso tuvo consecuencias. "Al acabar la serie tuve una de las peores luchas de mi vida, porque después de haber aumentado tanto de peso hice muchísimas dietas y nada más no podía bajar lo que yo quería. Además, las dietas que yo hacía afectaron mi periodo menstrual y me salieron un montón de estrías por todo lo que se me estiró la piel", dijo Samadhi.

Medidas de Samadhi Zendejas

La actriz Samadhi Zendejas vuelve a recupera su figura

Samadhi Zendejas es considerada una de las mujeres más bellas de México. La actriz, que además de hermosa es carismática, mantiene enamorados a sus seguidores con las fotos que comparte en sus redes sociales. Consultada por uno de sus fans, la mexicana decidió confesar cuáles son sus medidas y acá te las revelamos.

Actualmente luce mejor que nunca y esto podemos comprobarlo en sus distintas publicaciones en los que comparte sus rutinas de ejercicio y principalmente su figura.

En una historia publicada en la plataforma de Instagram, compartida con los fans los primeros días de junio, La actriz menciona que está concentrada en trabajar su cuerpo y para ello entrena dos veces al día, seis días por semana, la actriz confesó que sus medidas son 87-63-119.

Ahora conoces más sobre Samadhi Zendejas como Jenni Rivera y lo que ha tenido que pasar para recuperar su salud tras subir de peso.

