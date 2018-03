Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Sam Smith y estrella de 13 reasons why muestran su amor. No hace mucho este artista de '13 Reasons Why' reveló al mundo que era homosexual. Hoy después de esa confesión deja que el mundo vea su amor con otro artista, nada más y nada menos que con Sam Smith. Hablamos de Brandon Flynn, uno de los chicos malos de "13 reasons why". Con lo que vemos en las imágenes Sam Smith tiene no solo 13 razones para demostrar su amor, tiene muchas.

Sam Smith y estrella de 13 reasons why muestran su amor

Sam Smith Seen Kissing '13 Reasons Why' Star Brandon Flynn in NYC https://t.co/RLiQ4FP4N7 — TMZ (@TMZ) 3 de octubre de 2017

“Nunca he tenido un novio. Estoy aprendiendo qué está bien o es normal en una cita”, reveló el año pasado.

Sam Smith y estrella de 13 reasons why muestran su amor en público cuando paseaban juntos. De acuerdo con el portal TMZ, esta es la primera vez que Sam Smith y Brandon Flynn son vistos en público. Y los tórtolos estuvieron lo bastante cerca para darse besos y tomarse de la mano en Greenwich Village.A pesar de las imágenes de Sam Smith y Brandon Flynn, ninguno ha confirmado una relación. Brandon Flynn, de 23 años, apoyó públicamente a la comunidad LGBTQ en las redes sociales hace un par de semanas. Además de decir que él se cuenta como un miembro de la comunidad LGBT. Y antes de verle con Sam Smith se le relacionó con su compañero de elenco Miles Heizer, quien interpreta a Alex en '13 Reasons Why'. Sin embargo Brandon Flynn negó rotundamente este rumor, diciendo que solo hay una amistad entre los dos. Por su parte Sam Smith estuvo por última vez con el modelo, aunque nunca se confirmó. Anteriormente Sam Smith había revelado que nunca había tenido una relación seria.