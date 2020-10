Sam Smith tiene TRASPLANTE de cabello; revela detalles de la cirugía (VIDEO)

Sam Smith ya no tiene nada que ocultar, y se sincera valientemente sobre sus inseguridades, incluida la caída del cabello, en un video sobre secretos de belleza.

La cantante de "Diamonds" reveló que se sometió a una cirugía de trasplante de cabello después de que notó una pérdida excesiva, misma que comenzó hace dos años y en La Verdad Noticias te tenemos los detalles..

"Mi cabello ha sido un lugar delicado para mí", dijo Sam Smith en el video publicado el martes. "En realidad, no he hablado de esto antes, así que voy a hablar de ello porque en realidad no siento que tenga nada que ocultar".

Siguiendo el consejo de su peluquero, el artista ganador del Grammy comenzó a investigar el procedimiento de trasplante cosmético antes de decidir que era el más adecuado.

"Me han sometido a una cirugía de trasplante de cabello", dijo Smith, pasando por su cabello.

"¿Qué tan impresionante es?".

Sam Smith se ama tal y como es

Sam Smith habla de su trasplante de cabello

Pero candados deliciosos o no, Smith dejó en claro que la confianza en uno mismo viene de adentro.

"Es bueno tener cabello, pero también si fuera calvo también lo tendría", agregaron. "Porque la calvicie es hermosa".

Smith mencionó la pérdida de cabello en un perfil del New York Times de 2017 después de que "comenzó a caer debido al estrés" después de la ceremonia de los Oscar ese año.

En ese momento, atribuyeron a los medicamentos Rogaine y Propecia por ayudar a recuperar algo de grosor, y agregaron que "los hombres necesitan hablar sobre la caída del cabello" para combatir el estigma.

Smith, por supuesto, no está solo en la lucha. La estrella de "American Horror Story", Cheyenne Jackson, reveló en mayo que se había sometido a cinco cirugías de trasplante durante 14 años después de que su cabello comenzara a adelgazar a los 20 años.

"Fue muy emotivo para mí verlo caer y me sentí menos atractivo y realmente menos como yo a medida que pasaban los días, así que ahorré y me operaron por primera vez a los 28", escribió Jackson en la sincera publicación junto a fotos de sus múltiples cicatrices. “Se lo oculté a todo el mundo. Fue doloroso y costoso, pero comencé a sentirme mejor conmigo mismo ".

Sam Smith dijo que habló sobre sus inseguridades con la esperanza de inspirar a "alguien que comparta un secreto que ha estado escondiendo o que muestre una cicatriz que temía que alguien viera".

En otra parte del video, Smith habló sobre cómo el maquillaje se ha convertido en una parte clave de su viaje como artista no binario. El cantante anunció en septiembre de 2019 que se identifican como género queer y no binarios y usan pronombres de género neutro.

