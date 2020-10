Sam Smith habla sobre el género no binario y la comprensión de su cuerpo

Sam Smith habló sobre su propio reconocimiento como persona no binaria y el proceso de identificar su género con los años a través de experiencias ajenas.

En 2019, Sam tomó la decisión de cambiarse el pronombre “él” por el impersonal “them” en inglés, como parte de la expresión de género con la que se siente afín, poco después de decir que no se siente ni como hombre ni como mujer.

“Fluyo en algún lugar entre ambos”, afirmó Smith.

Ahora, conversó con The Times y reveló que “siempre he sido no binario, siempre me he sentio como me he sentido, y solo escuchar otras historias o binarias me hizo sentir de repente visto”.

Aunque comprende que siempre habrá errores con los pronombres, Sam pidió a la gente que se esfuerce por dar "visibilidad" a gente como él.

El cantante pop de 28 años habló sobre cómo la dismorfia corporal le ayudó a comprender su propio cuerpo: “Cuando comencé a abordar eso, comencé a abordar mi género y me di cuenta de que me estaba apegando a estos ideales de cómo debería verse un hombre”, dijo.

"Tengo muslos de niña y pechos de niña también. Comenzó a despertar esta conversación que siempre había estado en mi mente ', dijo, de “salir del armario como no binario en 2018”.

La estrella dijo que en realidad había crecido de esa manera, y sus padres siempre fueron plenamente conscientes y comprendían que vestía ropa y maquillaje de mujer en la escuela.

Sam Smith sobre su vida amorosa

Sam ambién se refirió a su actual situación sentimental, que recientemente tuvo que afirmar como “soltero” después de ser visto besando al diseñador de muebles Francois Rocci en agosto.

“No estoy mirando, pero tengo esperanza, es como vadear en el agua y tratar de atrapar un pez con las manos desnudas. Ahora solo estoy sentado al lado del estanque”, dijo.

Sam Smith es homosexual no binario.

Brigette Lundy-Paine es queer no binaria.

A diferencia de las personas trans, no tienen disforia de género, no quieren cambiar género, pero su género biológico no los define, sino que explotan y exploran ambos. pic.twitter.com/KhsRAOdvPJ — Rocio Perez (@RxndRoll) December 28, 2019

Las declaraciones rugen a pesar de los fuertes rumores de que Smith ya tenía una relación con Rocci, pues se les vio muy cariñosos durante su cita romántica hace unos meses.

Sam Smith no es ajeno a los filtreos públicos: en febrero de 2018 se les vio disfrutando de un beso extremadamente lascivo con su entonces novio, la estrella de 13 Reasons Why, Brandon Flynn, de 26 años.