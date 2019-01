Sam Smith estrena su sencillo "Dancing With a Stranger" junto con Normani (VIDEO)

El cantante Sam Smith es de los artista que ha iniciado el año estrenando nueva música, pues ahora ha estrenado su nueva colaboración musical titulada "Dancing With a Stranger" al lado de la ex integrante de Fifth Harmony, Normani, quien ahora lleva su carrera como solista.

NO TE LO PUEDES PERDER: Erika Fernández reta a Instagram con atrevido desnudo (FOTO)

"Dancing With a Stranger" es la mezcla vocal de Smith y Normani que surgió cuando Sam estaba escribiendo música nueva en un estudio de Los Ángeles y Normani grababa en el estudio de al lado, siendo ese el momento en que se les ocurrió una colaboración musical.

A un mes del lanzamiento de su tema "Fire on Fire", este es el segundo sencillo de Smith, que hasta el momento cuenta con más de 200 mil reproducciones en YouTube y cuenta con 49 mil reacciones positivas contra 331 negativas.

Cabe mencionar que el británico con anterioridad se había mostrado fan de la agrupación Fifth Harmony en el conocido programa de Carpool Karaoke, en donde también había expresado su emoción por conocer a cada una de las integrantes.