Sam Smith es víctima de la gordofobia por culpa de este atuendo

Fans han salido en defensa del cantante británico.

Sam Smith se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por un buen motivo. Resulta que el cantante británico ha sido blanco de crueles burlas y duras críticas sobre su peso tras lucir un entallado jumpsuit durante su presentación en el Capital's Jingle Bell Ball 2022.

Fiel a su estilo, él hizo alarde de su presencia escénica y su talento en el escenario mientras modelaba un jumpsuit plateado de la firma Valentino y unas botas negras. No obstante, su presentación se ha visto opacada por todos aquellos que han criticado su apariencia física.

La mayoría de las críticas hacían referencia a su peso actual mientras que otra parte atacaba su identidad no binaria. Cabe destacar que el intérprete de ‘Unholy’ no se ha pronunciado al respecto pero su séquito de seguidores han salido a defenderlo de los ataques en Internet.

Harry Styles usa el mismo atuendo y no lo critican

Fans lamentan el trato diferente que reciben estos dos artistas.

No obstante, un detalle que ha indignado a miles de cibernautas es que Harry Styles utilizó un atuendo similar diseñado por la firma Gucci en su pasada presentación del Coachella Valley Music and Arts Festival 2022 y no recibió las mismas críticas que su colega y compatriota.

Esta situación ha enojado a más de uno, pues aseguran que él no está siendo criticado por “el simple hecho de ser delgado” y “ser heterosexual”. Cabe destacar que el ex integrante de One Direction ha sido señalado en más de una ocasión de utilizar a la comunidad LGBT+ para fines comerciales y de popularidad.

¿Quién es Sam Smith?

Hoy en día, el cantante británico es considerado uno de los mayores exponentes del pop a nivel mundial.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Sam Smith es un cantante y compositor de origen británico que hizo su debut musical en 2007 pero fue hasta 2014 que cobró fama a nivel internacional y hoy en día es uno de los más grandes exponentes de la música pop.

