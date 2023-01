Sam Smith confirma concierto en México

¡Paren todo!, El famosísimo cantante Sam Smith confirmó que llegará a México próximamente para ofrecer un grandioso concierto, aunque no se han difundido los detalles sobre cuando será y donde, las redes sociales han explotado con la noticia.

Y es que el evento se venía venir, pues surgieron miles de pistas en redes sociales que aseguraban que México, formaba parte de la lista de lugares a visitar, por su nueva gira, pues en ocasiones anteriores, el público mexicano había suplicado al artista para que visite tierra azteca.

Cabe recordar, que Sam Smith nos ha dado una prueba de todo su talento desde que debutó con la canción ‘Latch’ en 2012, desde ese momento los éxitos no pararon para la celebridad que lanzó éxitos como ‘Stay With Me’, ‘I’m Not The Only One’, ‘Too Good At Goodbyes’ y ‘Unholy’.

Sam Smith en México

De forma extraoficial, La Verdad Noticias pudo averiguar que el concierto de Sam Smith, podría ser programado para este 14 de septiembre de 2023, y que ser de así, el evento se estaría llevando en el Palacio de los Deportes.

Cabe señalar, que hace no menos de una hora, fue el mismo Sam, quién confirmó su llegada a nuestro país, con un tuit, en el que se puede leer “SOON…”, que al español se traduce como “PRONTO”, seguidor de los emojis de bandera de Canadá, Estados Unidos y México.

Gloria

En abril, Sam Smith compartía su himno de amor propio ‘Love Me More’, dedicado a cualquier persona que se sintiera diferente. Meses más tarde, le cantaba a la lujuria junto a Kim Petras en ‘Unholy’. Estos fueron los primeros adelantos de su cuarto álbum de estudio: Gloria, que llegará completito este 27 de enero del 2023 y que presentará colaboraciones con Jessie Reyez, Koffee y Ed Sheeran.

Con respecto a su álbum, el cantante ha presumido que se trata de un material único y que “Se siente como una liberación emocional, sexual y espiritual”.

