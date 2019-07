Sam Smith con atrevidos TACONES baila sensual en su video "How Do You Sleep?" (VIDEO)

Sam Smith con atrevidos TACONES baila sensual

El cantante británico Sam Smith se ha convertido en todo un referente y portavoz de la comunidad gay masculina, pues hay que recordar que a principios de año admitió que se siente como una persona de género no binario; es decir, que no se identifica como hombre ni como mujer.

Su revelación fue muy significativa para alguien de su estatus y aunque le ha cambiado la vida el cantante acepta que le queda aun un largo proceso de auto aceptación.

Cada vez más el cantante se muestra tal y como se siente cómodo, respetando la naturaleza fiel de su cuerpo y comportamientos, si bien, está marcando una tendencia que a muchos les sorprende y a otros les molesta.

Es por eso que en esta ocasión el cantante Sam Smith en su video más reciente deleita a sus fans con una coreografía atrevida, sensual y ágil mientras baila con un par de tacones de plataforma.

Se trata del video musical de su tema "How Do You Sleep?", que ha impactado tanto a sus fans que casi recién estrenado recaudó más de 6 millones de reproducciones.

Pero pese a que el estilo de Smith puede ser bastante atrevido, ha logrado tener también una infinidad de comentarios haciendo referencia al poder y ferocidad que el cantante inglés proyecta con sus movimientos de cadera y miradas sugerentes.

En el video se ve acompañado de un séquito de bailarines masculinos que están a sus espaldas vistiendo pantalones de tiro alto, sin camiseta y botas militares, que también bailan con un histrionismo sensual.

Sam Smith en alguna parte del video se le puede apreciar sentado inerte, como un muñeco de trapo sin vida frente a un estudio fotográfico, para después ser arrastrado a una habitación contigua; es aquí donde la narrativa del video cambia por completo, lo derrocha todo en un candente baile.

Es por eso que en las siguientes escenas podemos apreciar la destreza y gracia de sus movimientos acompañado de sus bailarines; mientras se muestra una sesión fotográfica, hecha por un maniquí con máscara, en la que el intérprete usa un conjunto de pantalón y sacos blancos, botas de vinilo negro con plataforma y un abrigo.

Cabe destacar que "How Do You Sleep?" es parte del tercer álbum de estudio de Sam Smith y en él se revela el nuevo ritmo que éste manejará, pues anteriormente el cantante mantuvo un perfil bajo en cuestión de hacer pop bailable.