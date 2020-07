Sam Smith baila con mucho entusiasmo en la calle tras abandonar la cuarentena/Foto: Zócalo

Sam Smith, de 27 años, parecía estar pasándolo muy bien mientras celebraba el fin después de vivir el encierro en Soho, Londres, el sábado. El cantante Too Good At Goodbyes levantó los brazos y bailó en la calle mientras disfrutaban de unos tragos con amigos durante la noche. ¡Sin duda mucha diversión post cuarentena!

Sam no podía dejar de sonreír mientras juntaban sus manos y mostraban algunos movimientos de baile en medio del pavimento. El cantante y sus acompañantes mantuvieron las cosas informales para sus primeros tragos desde la cuarentena, vistiendo un jersey gris marga y pantalones negros.

El cantante británico había estado muy alejado de las redes sociales durante la cuarentena, incluso aseguró que en algún momento se contagió de Coronavirus aún estando encerrado/Foto: Daily Mail

El intérprete de Stay With Me completó su conjunto con una gorra color crema y zapatillas blancas, perfectas para lanzar algunos movimientos. También se vio a Sam conversando con otros en el bar y sonriendo mientras caminaban alrededor de Soho mientras sostenían un vaso de plástico.

Tal parece que Smith posiblemente ya esté listo para comenzar a trabajar en lo que podría ser su nuevo álbum/Foto: Daily Mail

Sam Smith pudo disfrutar de su Oscar

Las celebraciones se producen después de que Sam revelara que finalmente levantaron la cuarentena en su ciudad. Durante el aislamiento fue el momento perfecto para sacar su Oscar de la caja fuerte y exhibirlo con orgullo en su casa de £12 millones en el norte de Londres.

Smith obtuvo el codiciado premio en 2016 por escribir la canción de James Bond, The Writing's On The Wall. Sam le dijo a The Sun en una pasada entrevista: "Por lo general, lo guardo en mi caja fuerte, pero desde que estoy en casa lo mantengo fuera".

El artista continuó: “Siento que estoy aquí, puedo protegerlo. Cada vez que estoy fuera de gira lo guardo, porque no puedes conseguir otro si te roban o algo así.”

El cantante también reveló hilarantemente lo que más se estaba perdiendo de la vida normal durante el encierro por el Covid-19. Cuando se le preguntó qué esperaba, Sam reveló: 'Simplemente no puedo esperar ir a McDonald's. McDonald's y un bar gay, eso es todo lo que necesito.”