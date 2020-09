Sam Neill y Jeff Goldblum cantando en Jurassic World es todo lo que necesitas

Desde el lanzamiento del Jurassic Park original en 1993, los fanáticos han esperado ansiosamente una secuela tras otra, todo mientras esperaban en silencio una cosa específica, un reencuentro de los protagonistas.

Bueno, después de 27 años, finalmente nos lo prometieron en la próxima entrega de Jurassic World: Dominion. Lo único que queremos ver más que a los dinosaurios es la reunión del Dr. Alan Grant (Sam Neill), el Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) y la Dra. Ellie Sattler (Laura Dern).

El video de Sam Neill y Jeff Goldblum cantando

Y esta semana recibimos un regalo delicioso en forma de un video que Neill publicó en su cuenta oficial de Twitter de él mismo sentado junto al Sr. "Must Go Faster" Goldblum, cantando la melodía clásica, "I Remember You". Por favor, disfruta:

Jurassic World: Dominion fue una de las primeras películas en reanudar la producción en medio de la pandemia de coronavirus, reiniciando la producción en julio.

"Invirtieron su corazón, su alma y mucho dinero para asegurarse de que estemos a salvo. No los aburriré con los detalles, pero todos vamos a estar en cuarentena en una especie de burbuja, toda la tripulación. y todo el elenco ", dijo Goldblum anteriormente.

"Sabemos que es un momento arriesgado, pero sentimos que es bueno. Sam Neill está ahí, Laura Dern, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard tambien; Colin Trevorrow está dirigiendo, y habrá algunos dinosaurios" agregó.

Y creo que hablo en nombre de los niños de los 90 cuando digo que absolutamente todo sobre este pequeño video es un golpe de serotonina pura en el cerebro.

¿La boina? ¿La barba? ¿Las gafas de sol? ¿El pelo de sal y pimienta? Olvídate de los dinosaurios, haz de la película Jurassic World: Dominion una estadística musical.

Entonces, uh, sí. Ahí lo tienes. Mírame volviendo a ver este video 500 veces, con la esperanza de que Laura Dern y un T-Rex eventualmente aparezcan para convertirlo en un cuarteto adecuado.