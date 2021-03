Sam Asghari, novio de Britney Spears ya quiere tener hijos con la cantante

Sam Asghari dice que está listo para tener hijos con su famosa novia, Britney Spears. El actor y preparador físico de 27 años le contó a Forbes sobre sus metas en la vida futura en una entrevista reciente.

"Quiero llevar mi carrera al siguiente paso en lo que respecta a la actuación. También quiero llevar mi relación al siguiente paso", dijo Asghari. "No me importa convertirme en padre. Quiero ser un padre joven".

Asghari también reveló que conoció a Spears, de 39 años, en 2016 mientras estaba en el set de su video musical "Slumber Party". Actuó como el protagonista de ese video y, según los informes, fue seleccionado por Spears.

"No sabía quién estaba filmando. Era un proyecto secreto. Así que me presenté por mi amigo", explicó Asghari. "Me presenté y todo comenzó desde allí".

Como figura constante en la vida de Spears durante más de cuatro años, Asghari se ha pronunciado sobre la controvertida tutela de la estrella del pop. En febrero, Hulu lanzó "The New York Times presenta: Enmarcando a Britney Spears".

Britney y Sam lucen muy enamorados, y parece que la pareja pronto quiere formar una familia/Foto: Farid Network

El documental profundizó en la carrera de la estrella y la batalla legal que libró contra su padre Jamie Spears, quien tenía el control sobre su tutela.

Sam Asghari está en contra del padre de Britney Spears

Días después del debut del documental, Asghari se dirigió a Instagram para compartir lo que piensa sobre el padre de su novia.

"Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos", escribió Sam Asghari.

Él agregó: "No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad".

Casi al mismo tiempo, Asghari le dijo a la revista People que estaba "esperando un futuro normal y sorprendente" con Britney Spears después de ver el apoyo que ha recibido de los fans.

Spears es madre de dos hijos, Sean, de 15 años y Jayden, de 14. Anteriormente estuvo casada con el bailarín Kevin Federline de 2004 a 2007. ¿Crees que Britney Spears y Sam podrían tener pronto un bebé juntos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

