¡Salvaje! Conductor de Televisa casi MATA a dos familias

Los escándalos en Televisa no cesan, pues en esta ocasión ha trascendido que un reconocido comentarista de deportes estuvo a punto de matar dos familias con su automóvil, pero que por suerte solo fue el susto.

Fue el pasado martes 3 de marzo que el portal TVNotas difundió la noticia de que un famoso comentarista de Televisa estuvo a punto de matar a una familia luego de participar en un accidente de auto cuando presuntamente estaba drogado.

El encargado de acusar este hecho fue el señor Xavier Flores quien acudió al mencionado medio para exponer a Memo Schutz de Televisa por causar daños a su vehículo por conducir en sentido contrario y huir del lugar sin hacerse responsable, por ello lo comenzó a perseguir.

“Él no tuvo ni la molestia de detenerse para disculparse o recompensarme".

El agraviado con toda la justa razón detalló que persiguió a Memo Schutz por varias calles hasta que logró alcanzarlo y se hicieron de palabras; además asegura que el famoso estaba en estado inconveniente, posiblemente bajos los influjos de una droga.

Las agresiones de Memo Schutz

“Memo bajó muy agresivo, solamente he visto esa agresividad en alguien drogado o de quien necesita una dosis; no sé si venía en ese estado, pero estaba fuera de control y me gritaba: ‘¡¿Qué te pasa, pend...?!, ¡Te voy a partir tu mad..., tú no sabes quién soy, me vale ver... tu coche y tu vida!’”.

La misma fuente ha asegurado que el famosa comentarista en la camioneta vio que venía con su esposa, niños chiquitos y un bebé, y ni así le importó", explotar de tal manera tan salvaje, aun cuando el tenía la culpa del incidente.

Por ultimo Xavier afirma que el integrante de Televisa Deportes no solo puso en peligro la vida de su familia sino también a su propia esposa e hijos y explicó que hasta el momento sigue sin dar la cara para reparar los daños que ha causado.

