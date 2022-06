Salvador Zerboni se escapó de LCDLF2, lo vieron en pasillos de Televisa

La Casa de los Famosos 2 esta de nueva cuenta causando fuerte polémica, ya que recientemente una conductora mexicana comentó que vio al participante del reality show de Telemundo días atrás en las instalaciones de Televisa San Ángel y el programa lo niega.

No queda duda de que las polémicas alrededor de la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo) no cesan y es por eso que hace unos días, la periodista de espectáculos mexicana Martha Figueroa encendió una nueva mecha,

Resulta que la afamada periodista comentó en su programa Con permiso (Unicable) que había visto recientemente a Salvador Zerboni, quien permanece desde el 10 de mayo aislado del mundo exterior mientras concursa en el reality show de Telemundo, en las instalaciones de Televisa San Ángel.

¿Salvador Zerboni se escapó de LCDLF2?

Martha Figueroa comentó que había visto recientemente a Salvador Zerboni en Televisa

En esta ocasión la famosa periodista Martha Figueroa expresó: "¿Zerboni todavía está en la casa? Atención, si no me falla la vista, ayer vi a Zerboni en Televisa San Ángel. No sé lo que significa lo que estoy diciendo, pero eso vi".

Declaraciones que no tardaron en comenzar a correr como la pólvora en las redes sociales y que pusieron una vez más en entredicho la credibilidad del programa que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Por si fuera poco, Niurka Marcos, quien este lunes volvió a pisar el plató del reality show a una semana de su polémica expulsión, hizo uso de esta información durante su controversial entrevista con los conductores para probar su creencia de que existe "favoritismo" en el programa.

Niurka habla al respecto

Salvador Zerboni

"Es absolutamente falso, nadie que está dentro de la casa ha salido a ningún lugar".

Así lo negó Gállego con total rotundidad la información dada en vivo por la vedette cubana, quien también agregó: "Sí, salió. Fue a hablar con unos ejecutivos y Martha Figueroa lo vio y lo publicó”.

Tal parece que segura estaba de que el actor mexicano no había salido de la casa más famosa de la televisión hispana que la conductora mexicana no dudó en instar a Niurka a presentar pruebas.

"¿Tienes pruebas, fotografías, videos o nada más el dime y direte de un programa de chismes?", la cuestionó Gállego. "¿Tienes las pruebas? Niurka, puedes mostrarnos las fotos y el video…", pero las pruebas nunca llegaron por parte de la vedette Niurka.

