Salvador Zerboni presume lo que se robó de La Casa de los Famosos 2

El actor presumió su hazaña con su seguidores de las redes sociales.

Han pasado un par de días del final de La Casa de los Famosos 2 y sus participantes siguen dando de que hablar. En esta ocasión, Salvador Zerboni fue quien causó furor y controversia en las redes sociales al presumirle a sus seguidores lo que se robó durante su estancia en el reality show de Telemundo.

A través de su perfil de Instagram, el villano de telenovelas compartió un video que lo muestra desempacando sus maletas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que entre su ropa había escondido tres frascos de Nutella, un alimento que en más de una ocasión provocó peleas entre sus compañeros.

“Aluxe desempacando y que me encuentro todo esto ¿Y qué, y qué, y qué? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a nominar? Jajaja”, escribió Salvador Zerboni junto al video que ha divertido a sus seguidores y que ya figura entre las noticias de la farándula mexicana pero que también hizo recordar la vez que se robó una crema en una farmacia.

Salvador Zerboni se declara "el rey sin corona"

Cabe destacar que este no es el único motivo que ha convertido al villano de telenovelas en tema de conversación, pues también llamó la atención por las recientes declaraciones que dio en exclusiva para el programa De Primera Mano sobre su experiencia en la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Sobre su reacción ante el triunfo de Ivonne Montero, él dijo que no se arrepiente de mostrar su enojo ante las cámaras: “No me arrepiento de nada, ¿cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar? Por supuesto que uno se enoja, son los sentimientos reales… Tampoco la voy a sacar en hombros sí estuvimos compitiendo uno contra otro”.

¿Quién es Salvador Zerboni?

El actor se ganó el cariño del público durante su paso por el reality show de Telemundo.

Salvador Zerboni inició su carrera artística en 2003 pero fue hasta 2011 que cobró notoriedad al ser antagonista en la serie ‘Rosario Tijeras’ y recientemente destacó por su participación en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, en donde obtuvo el segundo lugar.

Fotografías: Redes Sociales