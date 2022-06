Salvador Zerboni explota tras el Beso de la Venganza en LCDLF2

La Casa de los Famosos 2 tiene una nueva polémica y es que Salvador Zerboni y Osvaldo Ríos, protagonizaron El beso de la venganza, pues luego de que el portorriqueño reclamara que fue Zerboni, quién organizó su nominación, le deseo suerte para que no fuera el eliminado.

Luego, ambos actores volvieron a interpretar un encontronazo dentro del reality, debido a que ambos quedaron nuevamente nominados junto a Ivonne Montero y Rafel Nieves, por lo que Ríos se quejó y dijo que había sido solo por un beso.

Ante eso el famoso actor Salvador Zerboni arremetió contra Osvaldo Ríos: "¿Por qué estás diciendo que todo por un beso? Fue por tu traición también. Sí te quedó claro, ¿no? Estás nominado por eso, por tu acoso, por tu abuso, por tu traición y por muchas cosas que te podemos resumir", sentenció.

Crece la tensión en LCDLF2

Luego de dicha discusión, la tensión creció sin poder evitarlo y discutieron fuertemente en la cocina, pues Osvaldo Ríos aseguró que es el único que ha buscado orden y respeto entre los integrantes.

Así que Salvador Zerboni no se guardó nada y respondió: "Todo el mundo te conoce, brother, por eso acabaste donde acabaste. Todo el mundo sabe cómo eres", respondió entre gritos y remediaciones de su compañero.

Al no recibir respuesta, volvió a insistir: "Tu fama es más grande de preso que de actor. Qué pena me das, Puerto Rico está arrepentido de la nacionalidad que tienes tú. Qué pena me das, deberas. No estás presumiendo las cosas que no eres. Eres un predicador falso".

Osvaldo Ríos no se quedó callado

Beso de la Venganza

Cabe destacar que sin mucha importancia, Osvaldo volvió a llamarlo hipócrita y apuntó que será el público quién decida el perdedor la siguiente semana: "Vamos a ver a quién sacan esta semana".

