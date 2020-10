Salvador Zerboni cuenta la verdad sobre lo que pasó con Fey

Salvador Zerboni ha confirmado que mantuvo una relación amorosa con Fey, e incluso recordó cómo fue su romance con la cantante; de igual forma confesó los motivos que los llevó a terminar su noviazgo y si esto tuvo que ver con las polémicas declaraciones que dio el periodista Juan José Origel.

Durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Salvador Zerboni aseguró que sí salió con Fey, pero que todo terminó muy pronto debido a un malentendido, ya que según se dijo en el programa, ella sospechaba que el actor le estaba siendo infiel y todo a causa de unos comentarios que realizó Pepillo Origel a unos familiares de la cantante.

"Estábamos saliendo para no llevarle la contraria a nadie. Fue algo muy relámpago por cuestiones que sucedieron, yo ya no entendí. No conté los días, pero estuvo muy bien, estuve muy contento. La verdad, es una gran mujer… Pensé que era esa media naranja, pero luego dijiste tú que viene azúcar amargo", comentó el actor.

Fey captó las miradas del público al protagonizar romance junto a Salvador Zerboni.

¿Por qué terminaron Fey y Salvador Zerboni?

Salvador Zerboni aseguró en todo momento que su romance con Fey "fue fantástico", pero que finalmente rompieron debido a un malentendido que tuvo lugar cuando Pepillo Origel insinuó a una de las tías de la cantante que el actor estaba con otra mujer en Monterrey.

Salvador Zerboni revela los verdaderos motivos de su truene con Fey.

"Admitió que tenía unos tragos él (Pepillo Origel) y que después se encontró no sé si a Gloria o Noemí Gil y les dijo: 'Acabo de hablar con Fey, que está en Monterrey con Zerboni', a lo que ellas le respondieron: 'No, Fey está en mi casa", mencionó Gustavo Adolfo Infante, retomando las declaraciones de Pepillo Origel.

Salvador Zerboni confesó que todo sucedió como lo cuenta Pepillo Origel, pero que todo fue un malentendido; sin embargo, la intérprete de 'Media Naranja' ya no quiso volver con él: "Creo que deberías invitar a Pepillo a tu foro para que aclare las cosas y me diga qué demonios pasó… Ya no supe nada de ella, simplemente me dijo que estaba muy mal eso".

