Salvador Zerboni critica a Irina Baeva: “No tiene talento, no tiene carrera”

Salvador Zerboni arremete contra Irina Baeva

“La Casa de los Famosos 2” ha sido testigo de múltiples controversias, muchas de las cuales han sido protagonizadas por Laura Bozzo, en esta ocasión junto a Salvador Zerboni, hablaron de Irina Baeva y fue el actor quién arremetió en contra Baeva, asegurando que “no tiene estudios y no tiene talento”.

Laura Bozzo habló de la demanda por difamación que perdió ante Gabriel Soto e Irina Baeva, luego de que “habló mal” de la actriz, tal como te dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Recordemos que la demanda fue interpuesta en octubre del 2020, por presunta difamación, acoso y amenazas, luego de que Laura Bozzo asegurará que Gabriel Soto le habría sido infiel a su entonces esposa Geraldine Bazán, con Irina Baeva.

¿Qué pasó con Irina y Laura Bozzo?

Irina Baeva interpuso una demanda por difamación en contra de Laura Bozzo.

La polémica conductora Laura Bozzo le relató a su compañero de La Casa de los Famosos, Salvador Zerboni, que debido a que aseguró que Irina Baeva no la representaba como mujer, recibió cientos de críticas.

Laura Bozzo aseguró que nunca la representaría una mujer que le “robo el esposo a otra”, ya que es uno de los rumores que surgieron al darse a conocer el divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Ante la confesión que hizo Laura Bozzo, el actor quedó impactado, pues aseguró desconocer que Gabriel Soto le habría sido infiel a Geraldine Bazán con la actriz de origen ruso.

Salvador Zerboni arremete contra Irina Baeva

De igual forma, el actor Salvador Zerboni, arremetió en contra de la actriz, ya que aseguró que hay grandes mujeres que verdaderamente han aportado a la lucha por los derechos de las mujeres, mientras que Irina no es alguien que reúna tales características.

"Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero... Es la esposa de alguien”.

Ante tales declaraciones, Laura Bozzo bromeó diciéndole a Salvador Zerboni que quizá ahora lo enjuiciarían por dar su opinión referente a Irina Baeva.

