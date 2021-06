Salvador Pineda niega ayuda a su hijo autista, a pesar que necesita dos cirugías

El actor Salvador Pineda de 68 años de edad, se ha negado a brindar ayuda a su hijo autista, Aarón Pineda Rodríguez, pese a que el joven necesita dos cirugías para poder sobrevivir.

Fue la prima de Aarón, Itzia (sobrina de la fallecida actriz Mayra Alejandra Rodriguez), quien solicitó ayuda para el joven de 32 años que tiene autismo. Ella aseguró que el hijo de Pineda presenta problemas de cálculos en las vías biliares y por lo tanto necesita ser intervenido quirúrgicamente.

Incluso este 2021 redes sociales ya circula un video donde el joven explica cómo se encuentra su salud, así mismo solicita ayuda económica para recaudar 10 mil euros para que pueda recibir las dos cirugías.

Debido a que no han logrado juntar el dinero la prima de Aarón decidió contactar al actor para que los apoye, asegurando que si no tiene los recursos económicos por lo menos le ayude a difundir la cuenta de fondeo que abrieron para recaudar el dinero y las personas puedan apoyarlo.

Sin embargo el actor, conocido por sus múltiples actuaciones en telenovelas de Televisa, dejó ver que no tiene interés en ayudar y que no quiere saber nada de su hijo.

Aarón Pineda Rodríguez, hijo del actor

La sobrina de la fallecida actriz compartió su indignación “le dije, ‘si no me ayuda su hijo puede morir’ y me dijo, ‘bueno, a cada uno le llega su momento’”, reveló la joven al programa “Ventaneando”.

Así mismo reveló que actualmente Aarón vive en una asociación en Venezuela donde lo apoyan con sus necesidades básicas. Dijo que él tiene un cuidador que se encarga de informar de su salud a Itzia.

La prima de Aaron aseguró que Salvador Pineda solo ha visto a su hijo dos veces, pero que ahora le han pedido ayuda porque el joven en verdad la necesita. Ella le mandó un mensaje

“Por favor ayuda a contribuir, por favor ayuda a compartir esto, nunca es tarde de responsabilizarse de un hijo. A mí me gustaría que lo compartiese, que pudiéramos alcanzar el monto, que se pudiese salvar a mi primo porque es que sino, no sé qué va a pasar, se nos puede morir, es grave”, finalizó.

¿Quién es la esposa de Salvador Pineda?

El actor se casó con Mayra Alejandra Rodriguez

La pareja más conocida de Salvador Pineda es la actriz venezolana Mayra Alejandra Rodríguez con quien se casó. En una entrevista, con el conductor Gustavo Adolfo Infante, Pineda reveló que se llegó a casar con otra mujer pero que su matrimonio solo duró dos semanas. En aquella entrevista revelan el nombre de la esposa: María Esther, pero nunca se revela su apellido.

En esa misma entrevista el actor reveló que a lo largo de su pareja ha tenido múltiples parejas, por que le "encantan las mujeres".

¿Cuántos hijos tiene Salvador?

El actor solo vio a su hijo dos veces

El actor Salvador Pineda ha confesado en entrevistas que tiene más de diez hijos, pero solo 3 de ellos han sido reconocidos, mientras que a los otros no los piensa ni reconocer.

"¿Qué es reconocer? ¿Firmar un papel? No me interesa, ni las autoridades, paso", dijo Salvador.

“Reconocidos 3, no reconocidos no sé, como 10. Tengo algunos perdidos ahí en Puerto Rico, otros en Dominicana, yo viví 15 años en el Caribe. Tengo un chamaco en Venezuela que tuve con una actriz de allá, pero vive con su mamá, ella tuvo al chamaco pero sin preguntarme" reveló.

Salvador Pineda se deslindó de cualquier responsabilidad con sus hijos, tal como lo hace actualmente con Aarón Pineda Rodríguez, quien pide su ayuda.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.