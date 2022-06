Salud mental de Christian Nodal, preocupa a analistas, ¿está enfermo?

Durante los últimos meses, el cantante Christian Nodal, ha estado en el ojo del huracán. Se convirtió en uno de los nombres favoritos de los medios de comunicación, ya que su vida se ha convertido en una gran controversia desde que terminó con Belinda.

Además de su polémico rompimiento, otras acciones lo han puesto en la mira del público en las redes sociales, tal y como sus múltiples tatuajes en el rostro, su cambio de color en el cabello y también un par de videos en donde se muestra que intenta besar a una fan.

Ahora, la polémica es otra. Nodal se peleó públicamente con el colombiano, JBalvin, lo cual dividió al público, entre los que lo apoyan al cantante y los que creen que exageró, y en ese sentido, la que rompió el silencio, fue Maryfer Centeno, la analista de comportamientos y grafologa.

¿Qué le pasa a Christian Nodal?

Salud mental de Christian Nodal, preocupa a analistas

"Estoy preocupada por la situación emocional de Christian Nodal. No lo tomo a bien... J Balvin lo provocó, pero muchos bullies dicen ‘no era para tanto’. Es un provocador, se está burlando de él, lo que no sabemos realmente si fue su sentido del humor o está actuando de mala fe contra Chrisitian Nodal”, comentó la experta.

Por otra parte, la famosa grafologa también afirmó que puede ser todo un show, ya que no considera que Nodal tenga un perfil de "Víctima".

“Es muy interesante lo que estamos viendo, la evolución de la inteligencia de Christian Nodal...nadie se lo hace tonto, no le veo el perfil de víctima, lo veo muy inteligente y no se deja, tan no se deja que le contesta inteligentemente con la canción de Residente”, añadió la mujer.

¿Cuánto duró la relación de Belinda y Nodal?

Christian Nodal y Belinda estuvieron juntos durante tres años. Fue hasta el 2022 que decidieron alejarse en medio de un tormentoso rompimiento.

