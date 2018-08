Salud de Shakira empeora y ella vuelve a cancelar su concierto

La revista Hola! dio a conocer de último momento el estado de salud de Shakira, pues debido a una fuerte decaída, la cantante colombiana tuvo que cancelar su concierto en Los Ángeles, por segunda ocasión.

Todo esto se presentó justo en el momento que Shakira se encontraba realizando su gira americana, es por ello que uno de su shows fue cancelado.

Shakira dio a conocer mediante su cuenta oficial de Instagram lo que estaba ocurriendo con su salud. En el dice:

“Los Ángeles, gracias por una de las noches más inolvidables de la gira. Habéis sido un público increíble. Estaba muy emocionada por volver a cantar y bailar con vosotros de nuevo esta noche. Sin embargo, después del concierto me empecé a encontrar mal y me levanté esta mañana con un virus que me ha dejado hecha polvo. Siento mucho por no poder actuar esta noche" [...]