Salud de Sammy Pérez empeora, le detectaron un hongo en el pulmón

El famoso comediante Sammy Pérez sigue hospitalizado a raíz de contraer COVID-19, actualmente su salud se ha complicado ya que el día de hoy se comunicó que los doctores le detectaron un hongo en el pulmón que está aumentando a pasos agigantados, así que su familia y personas cercanas han pedido una cadena de oración por el famoso.

“Hoy amaneció con la presión muy baja. El día domingo el doctor le detectó un hongo en el pulmón y el día de hoy el hongo aumentó más, está agotando todo para no hacerle diálisis”, escribió Eric de la Paz quien es representante de Sammy. Abundó también que el comediante es diabético y enfrenta problemas renales.

Hace un par de días te informamos que la salud de Sammy había presentado una mejoría pero que debía más de 500 mil pesos al hospital en donde se encuentra por lo que sus conocidos empezaron una colecta para reunir fondos sin embargo esto no funcionó del todo bien ya que se dice que no se reunió ni la mitad de la deuda.

Sammy ya estaba vacunado

Eric de la Paz dio a conocer hace un par de días que Sammy ya estaba vacunado contra el COVID-19, afirmó que tenía una vacuna y que no era una persona que se enfermara muy seguido.

"Él lo que me había dicho es que ya estaba con la primera dosis, de ahí Sammy nunca presentó ningún síntoma; no estaba enfermo de nada. Tuvo una operación hace años, pero no era una persona que padeciera enfermedades”, dijo.

A raíz de los problemas de salud del comediante, han salido escándalo tras escándalo ya que por una parte se acusó a su ex manager de querer lucrar con un evento para reunir fondos y a su novia de estar con él por interes.

¿Quién es la novia de Sammy Pérez?

La actual novia de Sammy, Zuleika Garza, fue acusada de estar con el famoso por interes. Gabriel Suárez “El Dandy”, ex manager del comediante fue quien se dijo preocupado de las personas que lo rodean, lanzando la indirecta a su pareja sentimental.

“Se hicieron novios creo que un jueves o un miércoles y el sábado ya se iban a casar por el civil. Luego, la chica esta, creo que me bloqueó porque ya no tuve contacto con él”.

Las fuertes declaraciones se llevaron a cabo dentro del programa de Gustavo Adolfo Infante, "De Primera Mano". ¿Crees que esto sea verdad?

