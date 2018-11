Salud de José José, un misterio

La hija del cantante José José compartió por medio de sus redes sociales un emotivo mensaje dirigido al cantante, donde se muestra preocupada por no saber noticias de la salud del Príncipe de la canción, esto luego que hace unos días su hermano José Joel manifestará que el artista se encuentra en condiciones no adecuadas.

Por medio de su cuenta personal Marysol Sosa rompió el silencio a través de un comunicado en donde aseguró que de acuerdo al médico que atendió al cantante, este indicó que la recuperación de su padre sería en menor tiempo, sin embargo no ha tenido noticias de su recuperación.

José José se encuentra viviendo en Miami con su hija Sarita y en presuntas pésimas condiciones para el próximo mejoramiento de salud.

“El día en que mi papá aparezca en vídeo, o ante los medios de comunicación, o en mi casa, donde yo, su hija Marysol Sosa, vea que está en su peso ideal y valiéndose por su mismo, ese día estaré tranquila y podré creer que se encuentra bien. Mientras eso no suceda y sigamos con esta absurda dinámica que estoy segura no le hace el más mínimo bien a mi padre, ni física, ni mental, ni emocionalmente, ningún “comunicado” me deja tranquila de que mi papá está en las mejores condiciones”, declaró la Marysol.