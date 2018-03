¡Salud! Eiza González, Eugenio Derbez y Gael García, bebieron tequila en los Oscar

En la alfombra roja de los premios Oscar, Eiza González, Eugenio erbez y Gael García fueron captados bebiendo tequila de un zapato.

Los actores fueron retados por el presentador Guillermo Rodríguez, quien forma parte del equipo del Show de Jimmy Kimmel, a beber tequila directo de un... ¡zapato! Por supuesto, no pudieron decir que no y los tres bebieron como 'buenos mexicanos'



Antes de beber, Eiza pronunció el popular dicho: "Arriba, abajo, al centro y pa' dentro". Mientras que cuando Eugenio se empinaba el zapato, su esposa Alessandra Rosaldo, gritaba: "Él no toma, él no toma".



Gael no dudo ni un segundo y se 'empinó' el zapato para darle dos tragos sin gesto alguno