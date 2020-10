Salón de la Fama del Rock & Roll: Todos los invitados al show virtual del 2020

Miley Cyrus, Luke Bryan, Alicia Keys y más se unen a la ceremonia virtual de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll.

La ceremonia virtual de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2020 está programada para ser un evento repleto de estrellas. El jueves, varias celebridades fueron anunciadas como invitadas especiales para la ceremonia de este año, que incluirá a Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T-Rex.

Los invitados incluirán a Luke Bryan, Sean "Diddy" Combs, Miley Cyrus, Billy Gibbons, Dave Grohl, Don Henley, Jennifer Hudson, Billy Idol, Iggy Pop, Alicia Keys, Adam Levine, Chris Martin, Lin-Manuel Miranda, Brad Paisley, Bruce Springsteen, St. Vincent, Ringo Starr, Gwen Stefani, Charlize Theron, Nancy Wilson y más, quienes destacarán la importancia y la influencia de los nuevos miembros de 2020.

Billy Idol, Bruce Springsteen y Chris Martin entre los artistas invitados al show virtual

Además, el productor Jon Landau y el ejecutivo de entretenimiento Irving Azoff recibirán el premio Ahmet Ertegun, que honra a compositores, productores, disc jockeys, ejecutivos discográficos, periodistas y otros profesionales de la industria.

Ceremonia 2020 del Salón de la Fama del Rock & Roll

El especial del Salón de la Fama del Rock & Roll, que se estrena el sábado 7 de noviembre a las 8 p.m. ET / PT en HBO y se transmitirá en HBO Max, en lugar de la ceremonia de inducción en vivo programada originalmente para el 2 de mayo de este año que tuvo que cancelarse debido a la pandemia de coronavirus.

Dave Grohl dará inicio al programa con una introducción a la clase de nuevos miembros de este año, y los invitados especiales hablarán más sobre cómo los miembros de 2020 impactaron sus carreras personales y profesionales.

"Nos sentimos honrados de unirnos a este distinguido grupo de músicos y artistas para celebrar nuestra clase de integrantes del 2020", dijo Joel Peresman, presidente y director ejecutivo de la Fundación Rock & Roll Hall of Fame, en un comunicado. "Si bien el programa de este año será diferente al de años anteriores, esperamos reconocer su impacto en la industria, sus fanáticos y la próxima generación de artistas".

Depeche Mode, Whitney Houston y Nine Inch Nails entre los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll

En octubre pasado, 16 artistas fueron nombrados como nominados para los miembros de este año, y los seis miembros fueron elegidos por un cuerpo de votación internacional de más de 1,000 artistas, incluidos los actuales miembros vivos, historiadores y miembros de la industria de la música.

El órgano de votación tuvo en cuenta la influencia musical de los artistas sobre otros artistas, la duración y profundidad de su carrera y el cuerpo de trabajo, la innovación y la superioridad en estilo y técnica.

¿Qué te parece la lista de invitados del show virtual en la ceremonia 2020 del Salón de la Fama del Rock & Roll? Dinos en los comentarios.