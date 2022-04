Salma Hayek y su hija Valentina Paloma deslumbran en la portada de Vogue

La actriz reveló un poco de cómo es su vida como madre de una adolescente/Foto: Daily Mail

La actriz mexicana, Salma Hayek y su hija adolescente, Valentina Paloma Pinault, aparecieron juntas por primera vez en la portada de la famosa revista Vogue para la edición de México. Ahí, la veracruzana habló un poco de cómo es su relación madre e hija con Valentina de 14 años de edad.

En la sesión de fotos en donde posaron para la cámara, Salma y su primogénita demostraron la complicidad que existe entre ellas. Para empezar, la actriz se expresó sobre la maternidad, algo que asegura llegó un poco tarde a su vida, pero que le dio la prioridad antes que su carrera.

“Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho”, explicó Salma Hayek quien tuvo a su hija con François-Henri Pinault, un millonario empresario francés.

Salma Hayek le enseñó a su hija Valentina Paloma a hablar español

Madre e hija han formado un vínculo muy especial que no se rompe a pesar de que la actriz deba viajar por trabajo/Foto: Instagram

Por otra parte, demostraron que llevan una buena relación y que Valentina aprendió a hablar español, por lo que cuando quieren hablar de algo más privado, se comunican en este idioma.

“Le hablo en español si no quiero que nos entiendan los que están alrededor. Además, creo que refuerza la unidad, el vínculo familiar, fortalece el lazo que tenemos”, explicó Hayek a la revista.

Por su parte, Valentina Pinault habló sobre su mamá y dijo que aunque estén separadas siempre está al pendiente de ella. “Siempre me habla, que si ya comí, que si ya me dormí. No importa si está en Los Ángeles y yo en Londres, me marca”, explicó la adolescente.

Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek, también habla francés y posiblemente también ha aprendido a hablar inglés a su corta edad.

La hija de Salma Hayek también quiere ser actriz

Valentina Paloma demuestra que heredó la belleza de su madre/Foto: Instagram

Finalmente, la joven fue cuestionada sobre si piensa seguir los pasos de Salma y convertirse en actriz y ella dijo que sí, y que incluso no solo le gustaría dedicarse a ello: “Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza”, explicó Valentina Paloma.

“Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, mencionó la adolescente. Sin embargo, Salma Hayek comentó en su entrevista con Vogue que por ahora, su hija aún es muy joven para iniciar en el espectáculo, por lo que es posible que tengamos que esperar unos años más para verla debutar en la industria.

