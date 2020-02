Salma Hayek y Penélope Cruz protagonizan adorable gesto en los Oscars

Salma Hayek y Penélope Cruz, fueron algunas de las invitadas a la gran celebración de los premios Oscars 2020; las famosas actrices estuvieron como presentadoras para entregar el galardón a los ganadores de la noche.

La presencia de Salma Hayek en la alfombra roja de los premios Oscars 2020 fue una de las más esperadas, pues la famosa sorprendió a los presentes con un vestido muy elegante en color blanco.

La protagonista de "Frida" a través de su cuenta personal de Instagram, compartió a sus fans el look que usó durante la premiación de los Oscars 2020, aunque una reciente fotografía que ha mostrado a sus fans, los ha dejado muy sorprendidos.

La espontaneidad de Salma Hayek con su gran amiga Penélope Cruz ha dejado cautivados a sus fieles admiradores, pues la famosa días antes de la gran noche de los premios Oscars, estaba muy emocionada de reencontrarse con su gran amiga.

Y es que uno de los momentos inesperados que protagonizó Salma Hayek junto a Penélope Cruz, fue aquel momento que la actriz mexicana de 53 años de edad le dio a probar uno de los bocadillos durante el evento.

Salma Hayek le da de comer a Penélope Cruz en los Oscars

"¡Dios mío!, teníamos tanta hambre". Escribió Salma Hayek.

Los fans de Salma Hayek, quedaron fascinados con las ocurrencias de la actriz, pues a simple vista se aprecia la gran amistad que tiene con la estrella de Hollywood Penélope Cruz.

Salma Hayek además compartió en las redes sociales el look que usa para el after party de los Oscars, sin embargo, algunos internautas mencionaron que no le favoreció el diseño de lentejuelas en color azul que llevaba puesto.

Fotos: Instagram.

