Salma Hayek y Javier Bardem inician rodaje de una nueva película

La famosa actriz mexicana Salma Hayek junto con el actor Javier Bardem han iniciado con las grabaciones de una nueva película de la directora británica Sally Potter, la producción se desarrollará en España y Estados Unidos.

Aunque el nuevo proyecto aún no cuenta con título, pero han mencionado que parte del elenco de famosos que estarán en la película son: Elle Fanning, Chris Rock y Laura Linney.

En la historia de la película sigue a un padre (Bardem) y una hija (Fanning) durante 24 extrañas horas, en ese tiempo el hombre experimenta diferentes vidas paralelas que le llevan a diversos lugares como México o Grecia.

La trayectoria de la realizadora Sally Potter incluye películas como "Orlando" que fue lanzada en el año de 1992 y "The Party" en el año 2017.

Recordamos que el famoso Javier Bardem, fue el ganador del Oscar al Mejor Actor de Reparto por la cinta "No Country for Old Men" que fue lanzada en el año de 2007. Este año Bardem ha presentado "Todos lo saben", película del cineasta iraní Asghar Farhadi y en la que comparte escenas con su esposa, la actriz española Penélope Cruz.

Mientras que Salma Hayek fue nominada a la estatuilla de la Academia a la Mejor Actriz por la película "Frida". La sensual mujer posee una belleza inigualable y es considerada una de las artistas latinas más destacadas en Hollywood. Hayek ha participado en cintas como "Desperado", "From Dusk Till Dawn", "Wild Wild West" y "Beatriz at Dinner".

La actriz Salma Hayek de 52 años ha logrado cautivar a todos sus fans en cada personaje que interpreta y en está nueva película cautivará con su personaje en la historia.