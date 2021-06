Angélica Vale y Salma Hayek se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales por una misma razón: ambas recibirán una estrella en el Paseo de la fama en Hollywood. Las actrices mexicanas fueron notificadas el día de hoy de este gran suceso, mismo que no dudaron en compartir la noticia con todos sus fanáticos.

Por medio de su cuenta de Instagram, Salma Hayek compartió una fotografía antigua de su juventud en donde se mira visiblemente sorprendida. Junto a esta imagen, la actriz de origen veracruzano añadió un emotivo mensaje en donde agradeció el apoyo de sus fans y lo feliz que está al recibir este reconocimiento.

Emocionada por la noticia, Salma Hayek agradeció a los fanáticos por todo el apoyo que ha recibido.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, escribió Salma Hayek en su cuenta de Instagram.

La fotografía no pasó desapercibida y en cuestión de horas recibió cientos de felicitaciones por parte de sus más de 18.1 millones de seguidores. Recordemos que Salma Hayek es una de las actrices mexicanas con mayor reconocimiento en la industria de Hollywood.

Angélica Vale, emocionada por la noticia

Angélica Vale está sumamente feliz de formar parte de este cotizado paseo en Hollywood.

Por su parte, Angélica Vale, quien desde muy pequeña comenzó su carrera en el mundo de la actuación, se mostró muy sorprendida y agradecida por haber sido contemplada para recibir esta placa, mismo que recibió su famosa madre, la cantante Angélica María, en el año 2016.

“Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en @hollywoodwalkoffame… Espera, ¿qué? Mi nombre en una estrella de Hollywood. ¿Qué? ¡Sí! No puedo creerlo, estoy tan feliz ¡Gracias, gracias, gracias!”, escribió la protagonista de la telenovela mexicana ‘La Fea Más Bella’ en Instagram.

¿Qué se necesita para tener una estrella en el Paseo de la Fama?

Más de 2,500 celebridades cuentan con una estrella en el cotizado Paseo de la Fama en Hollywood.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el Hollywood Boulevard, uno de los sitios turísticos más populares de California, alberga más de 2500 estrellas del cine, teatro, música y la televisión a nivel internacional. Cabe destacar que este reconocimiento se entrega desde 1958.

Para poder adquirir una de ellas, se debe enviar una solicitud a la Cámara de Comercio de Hollywood, quienes decidirán si los solicitantes han realizado una importante aportación al mundo del entretenimiento. Es importante señalar que el artista honrado deberá hacerse cargo de los gastos correspondientes, el cual corresponde a 50 mil dólares anuales.

Fotografías: Redes Sociales