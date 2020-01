Salma Hayek tras CRÍTICAS por escote envía contundente mensaje

La talentosa mexicana Salma Hayek, quien no hace mucho decidió impactar en la Alfombra Roja de los Golden Globes 2020 con un atrevido outfit que entalló su pronunciada delantera logrando conquistar la mirada de millones de espectadores ahora se encuentra en una fuerte polémica.

Resulta que luego de que el domingo pasado se llevara a cabo la edición 2020 de los Globos de Oro en la que asistieron los famosos de Hollywood luciendo sus impresionantes atuendos, hubo alguien en especial que robó la mirada de todos y esa fue la actriz veracruzana Salma Hayek.

Recordando un poco, la actriz impactó a todos tras llegar con un vestido Gucci que presumía de un revelador escote, que aunque sus fanáticos la llenaron de halagos por su belleza y figura, hubo quienes la criticaron pues señalaban que no era la opción más adecuada para la gala.

Salma Hayek y su polémica contestación a las críticas

Pese a esas fuertes críticas que se siguen dando en cuanto al aspecto de la actriz, Hayek, quien hace poco publico una orgasmica serie de fotografía, no se dejó minimizar por estos señalamientos y no dudo en contestar con buen humor y simpatía ante las cámaras de ‘Al Rojo vivo’ durante el estreno de su nueva película “Like a Boss”, en donde expresó lo siguiente:

“Me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta”.

En la misma entrevista la sensual mexicana Salma Hayek tambien hablo sobre la decisión del vestido, revelando que fue porque prefiere mejor “verse sexy que gorda” y tal parece que lo logró pues un sinfín de internautas quedó fascinado con su elegante y atractivo atuendo.

Por último expresó: “A veces hay que ponerse cosas que se ven como demasiado sexy, pero si no te pones eso, te ves gorda, entonces prefiero verme sexy que gorda”.

