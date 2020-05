Salma Hayek superó su mayor miedo gracias a la ayuda de su esposo

Hace ya bastante tiempo la famosa actriz Salma Hayek reveló un gran secreto a los medios de comunicación: había logrado superar su mayor miedo y todo había posible gracias a la ayuda de su esposo François-Henri Pinault, reconocido empresario y dueño de varios negocios ubicados en Francia e Italia.

Salma Hayek y François-Henri Pinault son considerados como una de las parejas más sólidas de Hollywood pues recientemente acaban de cumplir once años de casado y en las redes sociales no dejan de demostrar que ambos se encuentran sumamente enamorados.

La famosa pareja se conoció en una exposición de arte celebrada en Venecia, Italia durante el año 2006 y para septiembre del siguiente año se informó que había nacido Paloma Valentina, su primera hija. Posteriormente contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 2009 en la misma ciudad donde se conocieron.

Salma Hayek le tenía miedo al matrimonio

En el año 2018 se dio a conocer que Salma Hayek y su millonario esposo renovaban sus votos de amor y la actriz aprovechó esa ocasión para revelar que él había sido una pieza clave para poder superar uno de sus más grandes miedos en la vida: el sacramento del matrimonio.

“Me daba miedo la oscuridad y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Este ha sido el mayor temor que he superado”, declaró la actriz a un reconocido medio español.

Salma Hayek y François-Henri Pinault actualmente se encuentran viviendo en el Reino Unido y se sabe que la actriz ha declarado en reiteradas ocasiones que siente haberse casado con la persona correcta. Y de eso no quedan dudas pues solo basta ver la emotiva fotografía que ella compartió en su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños del amor de su vida.

