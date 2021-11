Salma Hayek sufrió bullying por parte de Harvey Weinstein cuando grabó Frida

Salma Hayek sufrió bullying por parte de Harvey Weinstein, en la promoción de ‘Eternals’ la nueva película donde forma parte, la actriz mexicana no ha tenido intenciones de esconder temas importantes sobre su vida y carrera.

Ante aquello, la también productora habló sobre su experiencia durante las grabaciones de su exitosa película ‘Frida’, confirmando que Salma Hayek sufrió bullying por parte de Harvey Weinstein e incluso amenazas de muerte por no aceptar sus propuestas sexuales.

Y es que a sus 55 años, contó que al trabajar con Harvey Weinstein, convicto que cumple condena de 23 años por delitos sexuales en Wende Correctional Facility, Nueva York, tuvo que lidiar con bullying y sus agresiones pero que jamás permitió que el poderoso productor tuviera poder sobre ella.

Salma Hayek sufrió bullying por parte de Harvey Weinstein

Harvey Weinstein ofendió a Salma Hayek y a la artista mexicana Frida Kahlo.

Al hablar del bullying que sufrió dijo: "Me sentí bien. Bueno, temblaba y sí me deprimía, pero había un aspecto caricaturesco de todo eso".

Hayek contó que Weinstein le decía “¿por qué tienes que tener uniceja y bigote? ¡No te contraté para que te vieras fea!' Yo pensaba, '¿acaso nunca has visto una foto de Frida Kahlo...?'”, a lo que ella misma respondió “Si un hombre estuviera personificando a Cyrano de Bergerac, seguro que no diría, '¿qué pasa con esa nariz?'".

Tras saber que Salma Hayek sufrió bullying por parte de Harvey Weinstein, aclaró que tuvo que ser fuerte para lidiar con el productor y recalcó: "Soy una fuerza que debe ser reconocida".

"Él nunca me vio débil. No porque no tenga miedo, pero es que no lo verás. Puedo hasta ser intimidante con mi fuerza tranquila, ¿sabes?".

Llega la bofetada con guante blanco para Harvey Weinstein

Salma Hayek recibió la nominación al Oscar como Mejor Actriz, por su interpretación en la película de la fallecida pintora en ‘Frida’, lo que resultó en toda una cacheta con guante blanco para el hombre que, quizás sin notarlo, criticó el aspecto de la legendaria pintora.

Vocero de Harvey Weinstein sale a defenderlo

Tras darse a conocer la declaración de la mexicana un representante del exproductor aseguró que Harvey Weinstein solo tiene buenos recuerdos de la mexicana.

"Harvey guarda gratos recuerdos de la señorita Hayek desde 1995. El cree haber tenido una relación amigable con ella y su esposo, Francois-Henri Pinault. Weinstein estuvo de vacaciones con la pareja en Suiza en el 2015 y ha asistido a cenas con Hayek y su esposo", declaró el representante de Harvey.

Harvey Weinstein enfrenta cargos de abuso sexual

¿Salma Hayek sufrió bullying por parte de Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein actualmente está cumpliendo una condena por acoso sexual, luego del escándalo desatado en el 2017, luego que varias estrellas de Hollywood se sumaron al movimiento Me Too, para denunciar a sus depredadores.

Entre las que acusaciones y señalamientos que destacan contra Harvey Weinstein por acoso sexual, está Agelina Jolie.

¿Salma Hayek sufrió bullying por parte de Harvey Weinstein? La actriz mexicana confesó en su momento: "[Me] dijo las espantosas palabras: 'Te mataré, no creas que no puedo'", aseguró la actriz en una carta abierta escrita para el diario The New York Times.

