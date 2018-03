Salma Hayek sorprendió besando un hipopótamo

Salma Hayek sorprendió hasta a su propia hija al demostrar su amor por los animales exóticos durante su viaje por Sudáfrica, donde aprovechó para convivir con Jessica, una hipopótamo que cuenta hasta con su propia página de internet y es reconocida mundialmente por su historia de vida. https://twitter.com/JessicasPlace/status/919609965760909312 La mexicana demostró su arrojo al acercarse al hipopótamo para darle de comer con la mano, situación que preocupó hasta a sus seguidores en redes sociales, quienes le comentaron ser más cuidadosa con las instrucciones de los guías, quienes señalaban a la actriz las precauciones que debía tomar pues se encontraba demasiado cerca del animal. https://www.instagram.com/p/BaR2YaPBJx2/?hl=es&taken-by=salmahayek Sin hacer caso a estos mensajes, Hayek compartió otro video comentado: “Quien dijo que no podía besar un hipopótamo?!”, demostrando que su atrevimiento fue más grande, pues se le ve acercándose a la especie para darle varios besos en su cara, escenario que incluso a su hija Valentina Paloma pareció no agradarle, pues no dudó en alejarse al ver a su mamá dando esta muestra de cariño al animal. https://www.instagram.com/p/BaR3-w9hkX0/?hl=es&taken-by=salmahayek Los fanáticos de Salma se mostraron divididos ante estos clips, pues mientras algunos destacan la sencillez y nobleza de Salma con la especie, otros le señalan la mueca de desagrado que hizo su primogénita y le recalcan el peligro que corrió durante su hazaña.

