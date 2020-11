Salma Hayek se compara con famosa y causa polémica en redes

La actriz mexicana, Salma Hayek dio de qué hablar a sus seguidores, luego de compartir una fotografía de cuando era más joven con la cual se comparó con la famosa Winona Ryder.

La estrella compartió una fotografía en su cuenta de Twitter sonriendo y con una blusa negra de encaje, el cabello corto y húmedo, muy el estilo también de Ryder en la década de 1990, sin embargo era una moda común y los internautas consideraron en su mayoría que su belleza era única y diferente.

"En el pasado solían decir que me parecería...a Winona Ryder, ¿qué te parece?" escribió la actriz Salma Hayek.

La estrella celebró su cumpleaños en septiembre y reveló que no le importa envejecer con gracia.

“Cuando miro fotos mías en mis 30 o 40 años, me veo más hermosa de lo que me veía en ese momento”, dijo a la revista People a principios de este año.

"Ahora, cuando me miro en el espejo y hay cosas que no veo, pienso en lo mucho que me agradaré en 10 años", dijo Hayek.

En 2016, también habló sobre su figura curvilínea con The Edit. "Siempre fui casi gordita, porque me gusta mi comida y, francamente, me gusta mi vino", dijo la estrella de "Like A Boss".

Salma Hayek continúo: “Soy bastante baja. Tengo un cuerpo demasiado... ondulado. No soy como la chica de al lado que es fácil de elegir. No encajo en ninguno de los estereotipos de una mujer que debería seguir trabajando. No sé qué es, pero no creo que tenga nada que ver con la planificación. Quizás tenga algo que ver con el karma. Creo en el karma ".

"Tienes que levantarte y convertirte en tu propia obra de arte; desde el momento en que te unes. ¡No es que yo lo haga! Soy bastante vago en el departamento de reina", profesó la ganadora del Emmy. "Pero celebre quién es usted y celebre la vida y sepa que esta es su experiencia".

Salma Hayek disfruta su tiempo en familia

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la actriz mexicana tiene una hija de 13 años, Valentina, con su esposo François-Henri Pinault, con quien se casó en 2009.

"Siempre quise tener muchos hijos, y no pude. Mi cuerpo, como un milagro, tuvo uno. La gran bendición que he tenido es que mi esposo tiene otros tres hijos. Así que yo tengo cuatro. Y todos son tan diferentes ", dijo a la revista Red.

Y mientras que la gente de fuera podría pensar que ella tiene la vida "perfecta", Hayek cree que "la perfección es un espejismo".

"Si tienes una visión de la perfección, cuando tomas el camino para llegar allí, si aprendes en el camino, cuando llegas verás que no es la perfección. La perfección puede dañar la belleza, puede dañar el arte, puede dañar el crecimiento . La felicidad no puede tener este título de perfección ", reflexionó Salma Hayek.

