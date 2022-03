Salma Hayek sabe qué el amarillo es esencial para un vestido de impacto

Salma Hayek ha estado embarcándonos en una multitud de periplos por los momentos hito de su carrera durante las últimas semanas en su cuenta oficial de Instagram. Y es que, no cabe duda que aún continúa siendo un ícono, referente en moda, elegancia y talento.

Así como el buen vino mejora con el tiempo, a la actriz de 55 años le ha sentado bien la edad. Y nos lo recordó con una publicación de diez fotos en las que se le aprecia durante la llamada "flor de la vida", es decir a sus 20's.

En su publicación, se encuentran ventanas a algunos de los momentos más importantes de su carrera como artista y a personajes que dio vida, por ejemplo, admiramos un retrato hecho para la filmación de la aclamada película biográfica Frida, donde fue caracterizada como la pintora mexicana Frida Khalo.

La fotografía que se robó toda la atención de sus admiradores mostraba a Salma Hayek en un vestido clásico de satén color amarillo mostaza, la lente la capturó desde un ángulo elevado permitiendo que apreciemos los rasgos armónicos de su rostro y seamos cautivados por la mirada feroz que la caracteriza.

En el carrete de fotos que compartió la artista, se lee una descripción de las actividades que más estuvo haciendo en sus vacaciones. Ella dijo:

"Im taking you in a #yellow submarine into #tbt. Me los llevo en un submarino amarillo al pasado".