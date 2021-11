Salma Hayek revelará su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Salma Hayek está viviendo un gran momento con su aparición en la nueva película de Marvel ‘Eternals’, y tras varios años de exitosos proyectos al fin tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

El próximo 19 de noviembre a las 6:00 de la tarde, Salma descubrirá su estrella en compañía de Adam Sandler y la cineasta Chloé Zaho, con quienes la mexicana ha trabajado en varias producciones, informó la Cámara de Comercio de Hollywood, encargada de adjudicar los homenajes en el Paseo de la Fama.

Salma Hayek, nacida en el estado de Veracruz, México, fue nominada al Oscar como mejor actriz en 2022 por su interpretación de Frida Kahlo en la película “Frida”. Ha participado en otras célebres cintas como “From Dusk Till Dawn”, “Wild Wild West” y “Desperado”.

Feliz por ser reconocida

Así celebró Salma Hayek la noticia de que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama.

Salma Hayek compartió la emoción por su estrella en Hollywood a través de su cuenta de Instagram. La actriz subió una foto de hace algunos ayeres en sus inicios como actriz, con el emotivo mensaje:

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood, hace unos minutos. ¡Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años!”, escribió Salma en junio.

Salma compartirá espacio con otras estrellas de la Clase 2022 del Paseo de la Fama de Hollywood, que también inaugurará el homenaje a la carrera en teatro de la actriz y comediante Angélica Vale y a la banda los Huracanes del Norte, que será reconocida por su

El 2021 de Salma Hayek

Salma está en lo más alto de la industria actualmente.

La jarocha ha tenido un año especialmente activo. Su participación en “Eternals” la llevó a compartir pantalla con Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harrington y otras grandes luminarias, y ya firmó con Marvel para más películas.

Adicionalmente, Salma Hayek aparecerá en la nueva apuesta de Ridley Scott “House of Gucci”, película en la que compartirá créditos con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons. La Verdad Noticias.

