Salma Hayek responde a quienes dijeron que se casó por interés con Pinault

Esta semana, la actriz Salma Hayek apareció en el nuevo episodio del podcast "Armchair Expert" de Dax Shepard y se sincera sobre su matrimonio con el multimillonario francés François-Henri Pinault.

“Sabes, la cosa es que en imágenes no puedes empezar a adivinar la magia en él. Me ha hecho ser una persona mucho mejor y crecer de una manera tan buena y saludable”, dice.

Hayek también responde a las afirmaciones de que se casó con el empresario por su vasta fortuna. “Y sabes, cuando me casé con él, todos decían: 'Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero. Yo estaba como, 'Sí, lo que sea, perra'", expresó.

"Piensa lo que quieras: 15 años juntos y estamos muy enamorados”, añadió.

La pareja se casó en 2007 y comparten una hija de 13 años, Valentina.

Salma y François-Henri tiene una hija juntos. Valentina Paloma es una de las niñas más ricas del mundo a sus 13 años, gracias a la fortuna de sus padres/Foto: El Nacional

Salma Hayek habla de la feliz relación que tiene con François-Henri Pinault

Hablando de su esposo, Salma Hayek reconoce que, si bien algunas personas se casan con otras por su dinero, existen muchos conceptos erróneos sobre los hombres ricos.

“Inmediatamente piensas que porque alguien es rico, [ellos] podrían no ser una buena persona”, explica.

“Puede ser alguien materialista, puede ser alguien que no tiene valores, puede ser alguien que incluso es estúpido o que no lo merece. Para tener mucho dinero, lo hiciste de la manera incorrecta, existe toda esta preconcepción", explicó la actriz.

Salma lleva más de diez años casada con el empresario multimillonario y ella asegura que su amor sigue siendo muy fuerte/Foto: Quien

Ella admite que incluso ella tenía algunos de esos conceptos erróneos: “Y yo tenía eso por cierto. Era lo último que quería, no era mi tipo en absoluto. Y entré con las ideas preconcebidas y él [derritió] todas".

“Mi chico termina el trabajo, no importa lo difícil que haya sido - y créanme, tiene muchas responsabilidades - [con una] gran sonrisa en su rostro, feliz de estar en casa, feliz de vernos a mí y a los niños, hacernos reír", afirmó.

Finalmente, agrega: “Cuando nos vamos de vacaciones, él se apaga por completo, está en el momento. Así que no es solo un insulto para mí, no soy yo la única que está siendo juzgada. 'Oh, ella es actriz, va por el dinero'. No pueden ni empezar a imaginar la alegría que es ese ser humano".

