Salma Hayek elimina publicación y pide perdón por recomendar libro racista

Salma Hayek una de las famosas actrices de Hollywood, tuvo un bochornoso momento por una publicación que realizó a través de su cuenta personal de Instagram, la actriz mexicana decidió recomendar el polémico libro "American Dirt" sin haberlo leído.

Los internautas no estuvieron del todo de acuerdo con la recomendación que hizo Salma Hayek sobre el libro, pues la famosa tras las críticas recibidas por los usuarios, decidió eliminar la publicación.

Cabe mencionar que el libro "American Dirt" obra de jeanine Cummings, habla sobre de la migración mexicana, lo que ha causado revuelo en las redes sociales debido a la polémica que ha generado su contenido.

Salma Hayek la ver los comentarios que había causado por recomendar un polémico libro, decidió eliminar de inmediato la publicación, sin embargo, la famosa, decidió compartir un mensaje en Instagram para pedir disculpas por lo sucedido.

La actriz de Hollywood Salma Hayek no tenía malas intenciones por recomendar un libro que le mencionó Oprah Winfrey, pues la famosa no pensó que la publicación causara revuelo en las redes sociales.

Y es que algo que ha caracterizado a Salma Hayek es su humildad con sus fans, y es por ello que decidió ofrecer unas sinceras disculpas y a través de su cuenta oficial de Instagram envía un mensaje.

Salma Hayek acepta su error y pide perdón a sus fans

"Confieso que no había leído el libro, ni estaba consciente de la controversia que ha generado. Quiero agradecerles a todos ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando".

"Les pido una disculpa por hablar de algo sin haberlo experimentado o sin haberme informado mejor". Concluyó la actriz Salma Hayek.

