Salma Hayek presume traje de baño ajustado y causa revuelo en Instagram

Provocó una gran revuelo en Instagram

La actriz mexicana, Salma Hayek es una de las más reconocidas en Hollywood y en el mundo principalmente por su gran capacidad actoral pero también por su belleza e increíble figura que roba los suspiros de los caballeros.

De hecho, una enorme cantidad de sus seguidores en sus cuentas de redes sociales son hombres y es que la veracruzana comparte constantemente fotografías de su vida diaria en donde normalmente luce maravillosa.

Precisamente a través de redes social, específicamente en Twitter, como te informamos en La Verdad Noticias, los usuarios aseguraron que Salma es más "candente" que la misma Jennifer Lopez, por lo que no sorprende que la nueva fotografía que compartió en traje de baño en Instagram causará gran revuelo.

La fotografía de Salma Hayek

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de "Eternals" compartió la fotografía que dejó impactados a todos, en ella se le puede ver de espaldas con una vestimenta en negro y rojo dejando ver su espalda bien definida y se aprecia que se encuentra en un camino de agua.

"Ready for new aventures, lista para nuevas aventuras #2022 #adventures" fue el texto que acompañó la imagen misma que no paso nada desapercibida ya que en las primeras 24 horas de estar en línea consiguió 332 mil likes y sin número de comentarios positivos sobre ella.

Esperemos que pronto confirme los nuevos proyectos que tiene para el año ya que siempre son de lo mejor de la pantalla chica y grande.

¿Cómo inició Salma Hayek?

La también empresaria Salma Hayek comenzó su carrera como actriz en 1988 haciendo su aparición en diversas telenovelas mexicanas, pero sus ganas de superación la llevaron a probar suerte en Hollywood.

Fue ya en los 90´s que aterrizó en Los Ángeles e hizo su primera incursión en el cine con el drama "Mi vida loca" en 1993.

Desde ahí la mexicana no paro siendo hoy por hoy una de las actrices más famosas a nivel mundial, por ello hace poco reveló su estrella en el paseo de Hollywood.

